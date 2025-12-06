Mercato OL : Feu vert pour l’arrivée d’un top joueur à Lyon !

L’OL fonce sur un défenseur français en Premier League pour le prochain mercato hivernal. Chelsea ouvre la porte au transfert de son joueur.

Mercato OL : Lyon prêt à relancer Axel Disasi

L’OL suit Axel Disasi pour ce mercato hivernal. Le club le veut, et ce prêt, s’il se concrétise, pourrait relancer le défenseur français. Le jeune roc est en difficulté en Angleterre. Il est écarté du groupe pro de Chelsea. Et si la situation ne s’améliore pas, il devra partir lors du prochain mercato hivernal. Quitter Londres devient même une option sérieuse.

D’après Transferfeed, Lyon apprécie son profil. L’Équipe va plus loin et précise que l’OL voudrait son prêt cet hiver. L’objectif est de compenser les absences liées à la Coupe d’Afrique des Nations. Moussa Niakhaté et Clinton Mata vont tous disputer cette compétition africaine et vont laisser des vides. Disasi, originaire de Gonesse, entrerait dans la rotation immédiatement.

Il y a peu, Chelsea refusait le départ d’Axel Disasi. Mais le club ne dirait plus non. Disasi est lui aussi ouvert à un départ pour rejoindre Lyon. À 27 ans, et sous contrat jusqu’en 2029, il veut simplement rejouer au plus haut niveau. Et l’OL peut lui offrir cette issue.

