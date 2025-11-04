PSG – Bayern: Le groupe d’Enrique avec deux grosses absences

Ce mardi soir, le PSG reçoit le Bayern Munich dans le cadre de la 4e journée de Ligue des Champions. Découvrez le groupe de joueurs par Luis Enrique pour ce choc entre le 1er et le 2e de la phase de ligue.

Le PSG face au Bayern sans Doué et Zabarny

À quelques heures du choc de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a dévoilé son groupe de joueurs retenus pour affronter le Bayern Munich ce mardi à 21 heures. Un choc de titans au Parc des Princes. Premier de la phase de ligue et champion d’Europe en titre, le PSG va devoir sortir le grand jeu.

Lisez aussi : PSG : Avant le Bayern, Enrique annonce un renfort surprenant

En face de lui se présente l’équipe la plus en forme du moment : le Champion de Bundesliga et ses 15 victoires consécutives toutes compétitions confondues. Pour cette affiche tant attendue, Luis Enrique a retenu un groupe de 21 joueurs dans lequel ne figurent pas deux éléments majeurs. Blessé à la cuisse droite depuis le 29 octobre à Lorient, Désiré Doué est absent jusqu’à la fin de l’année civile.

À voir

Mercato PSG : Liverpool joue un sale tour au Paris SG

Le milieu offensif de 20 ans est donc absent pour affronter les hommes de Vincent Kompany, tout comme Ilya Zabarnyi, suspendu après son expulsion face au Bayer Leverkusen lors de la troisième journée. Absent lors de la réception de l’OGC Nice, le jeune Ibrahim Mbaye retrouve le groupe pro pour le choc de ce soir. Tout comme Quentin Ndjantou. Par contre Noham Kamara, affrontera, lui, le Bayern Munich à 14h en Youth League, comme Mathis Jangeal et David Boly.

Le groupe du PSG contre le Bayern Munich

Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin

Défenseurs : Beraldo, Hakimi, Hernandez, Marquinhos, Mendes, Pacho

Milieux : Lee, Mayulu, Ndjantou, Neves, Ruiz, Vitinha, Zaïre-Emery

Attaquants : Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia, Mbaye, Ramos.

À voir

Mercato OM : Benatia tente une recrue surprise au Barça !

Lire aussi sur le PSG :

PSG – Bayern Munich : Enrique lâche un indice pour Dembélé !

PSG : Une bonne nouvelle officialisée avant le Bayern Munich

À voir

Excellente nouvelle pour l’ASSE avant d’affronter l’ESTAC

Ligue des Champions : Le Bayern Munich prévient déjà le PSG