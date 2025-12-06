Mercato : l’OM vise un coup de maître en Autriche !

Les recruteurs de l’OM dégotent un défenseur en Autriche pour le mercato hivernal. Le PSG joue les trouble-fêtes.

Mercato OM : Un roc nigérian dans le viseur

Un jeune Nigérian attire l’attention à quelques semaines de l’ouverture officielle du mercato hivernal. La direction de l’OM le suit. Le Paris SG aussi. Selon Transferfeed, les deux clubs ciblent Chibuike Nwaiwu, un défenseur central de 22 ans. Il joue en Autriche, à Wolfsberger AC, où il est lié jusqu’en juin 2027. Le club l’a recruté en septembre 2024, après son passage à Enyimba Aba. Sa valeur tourne autour de 7 millions d’euros.

Le PSG en alerte : Un deal qui fait déjà trembler le mercato

Le technicien marseillais, Roberto De Zerbi réclame de renforts cet hiver pour bien aborder la seconde partie de la saison. Le club phocéen montre des failles en défense notamment à cause des blessures de certains cadres. Le roc nigérian est donc la priorité des Marseillais pour renforcer la ligne défensive de l’équipe. Mais le PSG veut gâcher les plans du directeur de football de l’OM, Mehdi Benatia. Les Parisiens veulent aussi la pépite cet hiver. La concurrence s’annonce donc rude.

D’autres clubs sont aussi chauds pour s’offrir Chibuike Nwaiwu. Le LOSC, le Racing Club de Lens, le Bayer Leverkusen flairent tous le coup. Le Nigérian est très solide en défense. Cette saison, il a déjà disputé 15 matches et a claqué un pion.

