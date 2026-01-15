ASSE Mercato : Annonce forte, deux signatures imminentes

L’entraîneur de l’ASSE a fait une annonce retentissante, à deux semaines de la fermeture du mercato hivernal. Il a annoncé deux signatures imminentes.

Mercato ASSE : Eymard et Pedro passent pro

Ouvert officiellement, le 1er janvier 2026, le mercato d’hiver est encore calme à l’ASSE. Des rumeurs circulent certes sur l’intérêts du club stéphanois pour Jonathan Varane, Rabby Nzingoula et Pierre Dwomoh, mais ces joueurs sont encore loin du Forez.

En attendant l’offensive de Kilmer Sports Ventures, probablement dans les derniers jours avant la fermeture du marché des transferts, fixée au 2 février, la Direction stéphanoise a acté deux signatures en interne. Paul Eymard (18 ans) a signé un premier contrat professionnel, tandis que Kevin Pedro (19 ans) a prolongé son contrat, de deux années supplémentaires, jusqu’en 2030.

Horneland : « Les signatures d’Eymard et Pedro sont d’excellentes nouvelles »

Lors de son passage en conférence de presse d’avant-match, ce jeudi, Eirik Horneland a réagi aux signatures du milieu de terrain et du défenseur central formés à l’AS Saint-Etienne.

« Les signatures récentes de Paul Eymard et Kevin Pedro sont d’excellentes nouvelles pour le club, pour eux et pour le coach que je suis », a-t-il déclaré, avant d’évoquer les nouveaux défis des jeunes footballeurs : « Ce sont deux garçons avec lesquels il est fantastique de travailler. Ils ont devant eux de gros défis qui arrivent, mais aussi, un très bel avenir ».

Prolongation en vue pour El Jamali et Gadegbeku

Dans la chute de ses propos, Eirik Horneland a annoncé la signature prochaine de Nadir El Jamali et Luan Gadegbeku, deux autres jeunes joueurs promus dans l’équipe professionnelle de l’ASSE cette saison.

« Ça ne s’arrête pas à Eymard et Pedro. Je pense notamment à Nadir El Jamali et Luan Gadegbeku ! », a-t-il indiqué. Ces deux pépites de 18 ans ont déjà chacun un contrat initial qui va jusqu’en juin 2028, mais ils sont sollicités pour rempiler.

