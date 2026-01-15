Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré dégote un top joueur à 15 M€

Le Stade Rennais cible Sebastian Nanasi pour ce mercato hivernal. Mais le Racing Club de Strasbourg ferme la porte au transfert de sa pépite.

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré lorgne Sebastian Nanasi

Le Stade Rennais ne cherche pas assez de recrues pendant ce mercato hivernal. L’équipe de Habib Beye se porte bien ces dernières semaines. Une ou deux pépites suffisent pour terminer la saison en beauté. Les pensionnaires du Roazhon Park cherchent notamment un véritable numéro 10.

Parmi les cibles, Sebastian Szymanski. Le milieu offensif du Fenerbahçe, moins utilisé depuis le départ de José Mourinho, figure en bonne place sur les tablettes rennaises. Les discussions avancent et le deal pourrait être conclu avant la fin du mois de janvier. Mais la première idée de Loïc Désiré se situait ailleurs.

Selon But, le directeur sportif rennais a exploré la possibilité d’un gros coup en Ligue 1 en se renseignant sur Sebastian Nanasi. Un profil qu’il connaît parfaitement pour l’avoir recruté à Strasbourg. À 23 ans, l’international suédois a encore la force dans les jambes et peut faire le job. Transfertmarkt l’évalue à 15 millions d’euros.

La donne a toutefois changé en Alsace. Le nouveau coach du Racing, Gary O’Neil aurait posé son véto pour le départ du crack suédois. Il compte sur sa pépite. Un départ cet hiver n’est donc plus possible. Nanasi devrait donc rester à Strasbourg jusqu’à la fin de la saison. Rennes, de son côté, pourrait revenir à la charge l’été prochain, en fonction de l’évolution de son temps de jeu. Un dossier mis en pause, mais loin d’être enterré.

