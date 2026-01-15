FLASH PSG : La vérité éclate pour la prolongation de Dembélé

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs annoncent régulièrement des tractations entre le PSG et Ousmane Dembélé pour une prolongation de contrat. La vérité est désormais connue dans ce dossier.

Mercato PSG : Aucune proposition formelle pour Dembélé

Cadre du PSG, Ousmane Dembélé est encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le club de la capitale. Alors que plusieurs sources révélaient récemment que l’attaquant de 28 ans a refusé de prolonger son contrat. Pour parapher un nouveau bail, le Ballon d’Or 2025 exigerait un salaire de 60 millions d’euros par saison là, où la direction parisienne lui proposerait 30 millions d’euros. Mais selon Fabrizio Romano, il n’en est absolument rien. Les négociations pour une prolongation sont à leur début, assure le journaliste italien.

Faisant le point sur ce dossier ce jeudi, le spécialiste mercato indique notamment : « les négociations entre Ousmane Dembélé et le Paris Saint-Germain concernant un nouveau contrat sont à leurs débuts. Le PSG a informé Dembélé de son intention d’entamer des discussions, mais aucune proposition formelle ni aucun chiffre n’ont encore été formulés. D’autres contacts devraient avoir lieu prochainement. »

Après quelques jours de rumeurs autour d’une proposition refusée et d’une demande mirobolante, plusieurs journalistes démentent et ramènent le dossier en arrière. Du côté du quotidien Le Parisien, il y a eu un démenti de l’entourage du joueur sur l’existence d’une offre. Une version désormais confirmée par Fabrizio Romano. Nul doute qu’une issue favorable sera trouvée dans les prochaines semaines, dans l’intérêt de tous.

