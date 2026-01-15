INFO Mercato : OM relance une piste inattendue en attaque

La direction de l’OM cherche une doublure à Mason Greenwood et aurait relancé une piste inattendue au Portugal. André Luiz de Rio Ave est visé.

Mercato OM : La piste André Luiz revient en force

L’Olympique de Marseille a une priorité connue durant ce mercato de janvier. Les responsables phocéens sont à la recherche d’un ailier performant, capable de suppléer Mason Greenwood. L’objectif est d’étoffer ce secteur de jeu et d’apporter de la profondeur offensive pour la suite de la saison.

Parmi les pistes explorées en interne, celle menant notamment à André Luiz revient en force. L’ailier brésilien réalise une intéressante saison avec Rio Ave. Il en est déjà 7 buts inscrits et 6 passes décisives en 18 matchs. Cela fait de lui l’une des révélations du championnat lusitanien. L’OM semblait initialement distancé dans ce dossier.

Le Benfica Lisbonne tenait la corde pour un transfert d’André Luiz à 15 millions d’euros. Mais les négociations entre les deux formations portugaises sont désormais à l’arrêt, indique le journaliste Ekrem Konur. Ce coup de théâtre redistribue totalement les cartes et permet à l’OM de revenir dans la danse.

Le départ de Robinio Vaz change la donne à Marseille

Notons que la direction de l’Olympique de Marseille hésitait pour André Luiz en raison de son prix. Mais la récente vente de Robinio Vaz a profondément changé la situation économique de l’OM. Les 25 millions d’euros récoltés offrent aux Olympiens de s’aligner sur les exigences de Rio Ave. La concurrence de l’Olympiakos, Bayer Leverkusen et FC Séville risque de compliquer les choses.

