Mercato OM : C’est confirmé, un crack italien en approche !

Suite au départ de Robinio Vaz à l’AS Rome, l’OM travaille sur sa succession. Les Olympiens tenteraient même de faire venir un jeune attaquant du Genoa.

Mercato : L’OM se lance aux trousses de Jeff Ekhator

L’Olympique de Marseille a réalisé une belle opération financière en ce début de mercato. Les Olympiens ont cédé le jeune prodige Robinio Vaz à l’AS Rome contre un chèque de 25 millions d’euros. Mais ce transfert a laissé un vide au sein de l’attaque de l’OM qu’il faudra vite combler.

Et pour ce faire, le regard des dirigeants phocéen se tourne en Serie A. Le journaliste Orazio Acommando assure que l’OM surveille bien le profil de Jeff Ekhator à Genoa. Cette piste marque en tout cas un changement de cap inattendu à l’Olympique de Marseille.

L’avenir de Neal Maupay remis en cause à Marseille

La priorité pour remplacer Robinio Vaz était jusqu’ici de miser sur une solution interne. Neal Maupay était même pressenti pour faire son grand retour au sein de l’attaque marseillaise. Surtout que le Franco-argentin a récemment inscrit un but lors du large succès face à Bayeux en Coupe de France (9-0).

Sauf que les performances de Jeff Ekhator – 3 buts en 19 matchs – semblent avoir convaincu l’OM de revoir ses plans. Le buteur de 19 ans apporterait une puissance physique et une marge de progression idéale au système de Roberto De Zerbi. L’issue du dossier dépendra désormais de la capacité de l’OM à à finaliser un accord avec le Genoa.

