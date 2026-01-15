Mercato OM : Himad Abdelli bloqué, Angers sort les crocs !

La direction de l’OM a déjà conclu un accord avec Himad Abdelli. Mais son arrivée à l’OM stagne. Angers SCO ne fait aucun cadeau pour son milieu.

Mercato : L’OM en difficulté pour Himad Abdelli

Deux jours avant le choc entre l’Olympique de Marseille et Angers SCO, un dossier cristallise les tensions entre les deux écuries. Il est question de l’avenir d’Himad Abdelli. Le milieu de terrain algérien refuse jusqu’ici de prolonger son contrat expirant en juin prochain avec le SCO. Car il a déjà choisi son prochain club.

Himad Abdelli privilégie un transfert à l’OM, malgré les sollicitations de Lyon et Séville. Un accord verbal a même déjà été conclu avec les Olympiens. Le directeur sportif du SCO, Laurent Boissier, a lui-même confirmé le choix du joueur. « Himad est sollicité par Marseille, ce n’est pas un secret de polichinelle. Je sais que son désir à lui le plus fou, c’est d’aller là-bas », a-t-il déclaré à RMC Sport.

Angers SCO inflexible dans les négociations

Sauf que l’affaire est loin d’être réglée entre les deux écuries. Angers SCO reste jusqu’ici inflexible dans les négociations. Laurent Boissier a prévenu que son club ne fera aucune compromission pour Himad Abdelli. « S’ils font les choses comme il faut, oui, les conditions de transfert seront réunies. S’ils ne le font pas, je garderai mon joueur », a-t-il ajouté.

Les dirigeants marseillais, Pablo Longoria et Medhi Benatia, sont donc averti. Il faudra sortir le chéquier en vue finaliser cette transaction. Angers SCO réclamant près de 5 millions d’euros avant de céder son meneur de jeu. L’OM devra donc répondre favorablement à ces exigences ou patienter jusqu’à l’été prochain pour recruter Himad Abdelli.

