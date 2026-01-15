Mercato Stade Rennais : Accord conclu, un joueur quitte Rennes !

Un autre départ est bouclé au Stade Rennais pendant ce mercato hivernal. Les dirigeants rennais vont toucher un joli chèque.

Mercato Stade Rennais : Un départ bouclé au SRFC

Ça bouge au Stade Rennais cet hiver dans le sens des départs. Le gardien de but, Gauthier Gallon a pris la direction de la Belgique pour poursuivre sa carrière. Outre le Français, un autre deal est conclu à Rennes. Le SRFC s’apprête à acter une vente à 5,5 M€.

Le Stade Rennais va tourner la page Carlos Andrés Gómez. Ce dernier avait posé ses valises au Roazhon Park en 2024 en provenance du Real Salt Lake pour 10 M€. Mais les ennuis ont commencé dès son arrivée. La concurrence était rude et l’ailier colombien de 23 ans a été envoyé en prêt cette saison au Vasco da Gama. Un passage convaincant au Brésil, avec 21 matches disputés. Il a claqué un pion et délivré sept passes décisives.

À voir

FLASH PSG : La vérité éclate pour la prolongation de Dembélé

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Un Polonais dit Oui au SRFC !

Séduit par son rendement, le club carioca a décidé de lever l’option d’achat, comme l’indique Ouest-France. L’opération devrait rapporter environ 5,5 M€ au SRFC. Un montant inférieur à l’investissement initial, mais compensé en partie par la conservation de 40 % des droits économiques du joueur. Toujours selon cette source, la transaction pourrait atteindre 7 M€ sous certaines conditions. Dans ce cas, Rennes ne conserverait plus que 20 % des droits sur Carlos Andrés Gómez.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato Stade Rennais : Un indésirable se dirige vers le Danemark

Mercato : l’OL assène un coup au Stade Rennais !

À voir

Mercato OM : Himad Abdelli bloqué, Angers sort les crocs !

Mercato Stade Rennais : Offre de 40M€ pour un chouchou de Beye