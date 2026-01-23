OM : De Zerbi soulagé, son groupe se renforce avant Lens

Roberto De Zerbi pourra compter sur des renforts pour le choc OM-RC Lens de ce samedi. Ethan Nwaneri et Quinten Timber sont officiellement qualifiés pour ce duel.

OM : Le groupe de De Zerbi s’étoffe avec Ethan Nwaneri et Quinten Timber

Le mercato bat son plein à l’Olympique de Marseille. Puisque le club phocéen vient d’annoncer sa deuxième recrue. Ethan Nwaneri est officiellement Marseillais. Le milieu offensif de 18 ans était en manque de temps de jeu à Arsenal. Il a fait le choix de rejoindre le navire phocéen en prêt.

Il évoluera durant six mois sous les ordres de Roberto De Zerbi avant de retourner à Londres. Les Gunners ayant fermement refusé d’inclure une option d’achat dans son contrat. Ils ont simplement accepté d’offrir du temps de jeu à leur jeune prodige dans un contexte aussi exigeant comme celui de l’OM.

Ethan Nwaneri vient renforcer l’entrejeu de De Zerbi. Son arrivée fait suite à celle de Quinten Timber. Ce dernier est arrivé de Feyenoord pour environ 4,5 millions d’euros. Il se distingue par son volume de jeu et son impact physique au milieu.

Des solutions variées pour le secteur offensif

Quant à Ethan Nwaneri, il apportera une finesse technique et une capacité d’élimination pour casser les lignes adverses. Le jeune joueur est même pressenti pour jouer le rôle de doublure de Mason Greenwood. De Zerbi peut donc se réjouir.

🚨Ethan Nwaneri 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 et Quinten Timber 🇳🇱sont qualifiés pour la réception du RC Lens.



Les deux recrues olympiennes sont bien disponibles pour ce choc de la 19e journée de Ligue 1.#TeamOM #OMRCL pic.twitter.com/eGz2Ki6DII — La Minute OM (@LaMinuteOM_) January 23, 2026

Ses deux nouveaux joueurs sont officiellement disponibles pour la réception du RC Lens ce samedi au Vélodrome, indique La Minute OM. Ils offrent au coach de l’OM une flexibilité tactique face à l’actuel leader de Ligue 1. De Zerbi dispose désormais de solutions variées pour son animation offensive. Une victoire est impérative contre le RC Lens pour se relancer la course au titre.

