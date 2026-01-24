Mercato ASSE : Un renfort en approche à Saint-Etienne !

Afficher l’index Masquer l’index
L’ASSE avance ses pions en coulisses sur le mercato. En quête de stabilité et d’ambition, le club du Forez cible un profil jeune pour sécuriser son avenir.
Mercato ASSE : Un pari nordique pour les cages stéphanoises
Les Verts scrutent le marché scandinave et ont coché le nom de Sander Tangvik, portier de Rosenborg, selon Transfert Radar. À seulement 22 ans, le Norvégien impressionne par sa maturité et ses 14 clean sheets toutes compétitions confondues, preuve d’une régularité rare à son âge.
Sous contrat jusqu'en 2027, Tangvik est estimé à 3,5 millions d'euros.
Sous contrat jusqu’en 2027, Tangvik est estimé à 3,5 millions d’euros. Un investissement mesuré pour Saint-Etienne, qui sait qu’un gardien fiable vaut parfois plus qu’un buteur en série. Saint-Étienne ne veut pas attendre l’urgence. Avec plusieurs cadres convoités, le club prépare l’après et sécurise un poste clé.
L’arrivée possible de Tangvik dès cet hiver s’inscrit dans cette logique. À 20 points après 10 journées, l’AS Saint-Etienne reste dans le tempo. Sérieuse, méthodique… et toujours un brin audacieuse, comme souvent quand le Chaudron rêve plus haut.
Trois absents dans le groupe de Saint-Etienne contre le Stade de Reims
