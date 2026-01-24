Mercato ASSE : Un renfort en approche à Saint-Etienne !

L’ASSE avance ses pions en coulisses sur le mercato. En quête de stabilité et d’ambition, le club du Forez cible un profil jeune pour sécuriser son avenir.

Mercato ASSE : Un pari nordique pour les cages stéphanoises

Les Verts scrutent le marché scandinave et ont coché le nom de Sander Tangvik, portier de Rosenborg, selon Transfert Radar. À seulement 22 ans, le Norvégien impressionne par sa maturité et ses 14 clean sheets toutes compétitions confondues, preuve d’une régularité rare à son âge.

Sous contrat jusqu’en 2027, Tangvik est estimé à 3,5 millions d’euros. Un investissement mesuré pour Saint-Etienne, qui sait qu’un gardien fiable vaut parfois plus qu’un buteur en série. Saint-Étienne ne veut pas attendre l’urgence. Avec plusieurs cadres convoités, le club prépare l’après et sécurise un poste clé.

L’arrivée possible de Tangvik dès cet hiver s’inscrit dans cette logique. À 20 points après 10 journées, l’AS Saint-Etienne reste dans le tempo. Sérieuse, méthodique… et toujours un brin audacieuse, comme souvent quand le Chaudron rêve plus haut.

