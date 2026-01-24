Mercato : Julian Alvarez au PSG ? Son agent envoie un message fort

Julian Alvarez continue d’agiter le mercato, et PSG observe attentivement. Face aux rumeurs insistantes, son agent a pris la parole et son message doit résonner jusque dans les bureaux du Paris SG.

Mercato : Julian Alvarez, un nom qui affole le PSG et le Barça

À peine le mercato d’hiver s’apprête à refermer ses portes que le mercato estival se dessine dans les coulisses des grands clubs. Julian Alvarez, attaquant phare de l’Atlético Madrid, figure tout en haut des listes. Buteur complet, champion du monde, infatigable dans le pressing comme létal devant le but, l’Argentin coche toutes les cases du joueur moderne recherché par les géants européens.

Si le FC Barcelone a longtemps été présenté comme le principal prétendant, le Paris Saint-Germain avance sans bruit. Le club parisien, toujours en quête d’un numéro 9 capable d’incarner un projet sportif ambitieux sur la durée, voit en Alvarez un profil compatible avec ses exigences de jeu et son besoin de constance offensive.

La mise au point ferme de son agent

Face aux spéculations, Fernando Hidalgo, l’agent du joueur, a tenu à refroidir les emballements. Aucune discussion récente n’a eu lieu avec Barcelone, ni avec son directeur sportif Deco, comme le rappelle Onze Mondial. Le message est clair : Julian Alvarez est sous contrat avec l’Atlético Madrid jusqu’en 2030, et toute approche devra passer par le club madrilène.

Une déclaration qui sonne comme un rappel à l’ordre, mais aussi comme une ouverture maîtrisée. En ne fermant la porte à personne, l’entourage du joueur laisse entendre que seuls les projets solides, crédibles et financièrement capables pourront espérer entrer dans la danse.

Le Paris SG à l’affût, mais sous conditions

Pour Paris, le dossier Alvarez relève autant du rêve que du calcul. La valorisation du joueur dépasserait largement les 100 millions d’euros, un montant conséquent même pour le Paris Saint-Germain nouvelle version, plus attentif à l’équilibre économique et à la cohérence sportive.

Mais l’Argentin correspond à l’ADN recherché : jeune, expérimenté au plus haut niveau, capable de s’intégrer dans un collectif exigeant. Si aucune offensive n’est imminente, le message de l’agent est clair : le mercato ne se joue pas dans les rumeurs, mais dans la capacité à convaincre l’Atlético. Et sur ce terrain-là, Paris sait encore se faire entendre.

