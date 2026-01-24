L’OL en 8es de finale de la Ligue Europa et plus ambitieux

L’OL a assuré sa place dans le Top 8 de la Ligue Europa, avant la dernière journée. Corentin Tolisso et les Lyonnais visent maintenant la première place finale.

OL : Fonseca savoure la qualification directe en 8es de finale

L’OL a composté son ticket pour les 8es de finale de la Ligue Europa, en décrochant une victoire, jeudi soir, contre les Young Boys de Berne en Suisse (1-0). Grâce au but d’Ainsley Maitland-Niles, juste avant la pause (45e +1). L’équipe de Paulo Foncesa a ainsi signé sa 6e victoire en 7 matchs et reste leader de la phase de poule de la compétition, juste devant Aston Villa.

Assuré de finir dans le Top 8, avant le dernier match contre le PAOK Salonique (12e), l’Olympique Lyonnais savoure sa qualification directe. « On a accompli l’objectif d’être dans les huit premiers. Nous avons réalisé le plus important. On ne sait pas quelle sera la suite, mais on verra après », s’est réjoui Paulo Fonseca.

Le Top 8 assuré, Tolisso vise la première place après le PAOK

Quant à Corentin Tolisso, le capitaine des Gones, il se montre plus ambitieux. Il ne veut pas se contenter de la qualification, mais plutôt finir à la première place. « Être premier, ça donne de l’envie d’y rester. On est qualifié, tant mieux, mais il faudra jouer le dernier match pour finir premier ou deuxième », a-t-il demandé à ses coéquipiers.

Pour rester leader à l’issue de la phase de Ligue de la C3, l’OL doit gagner son match contre le club grec, le jeudi 29 janvier au Groupama Stadium à Décines.

