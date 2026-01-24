PSG : L’aveu inquiétant de Luis Enrique après Auxerre

Luis Enrique n’a pas esquivé les questions après la courte victoire du PSG à Auxerre (1-0), préférant la lucidité au triomphalisme. Si Paris a repris provisoirement la tête de la Ligue 1, l’entraîneur espagnol a reconnu un malaise offensif qui interroge à l’approche des grands rendez-vous.

PSG : Un succès précieux à Auxerre, mais loin d’être rassurant

Le PSG a fait le travail, mais sans éclat. Face à une équipe d’Auxerre disciplinée, les Parisiens ont longtemps peiné à transformer leur domination en occasions nettes. Il aura fallu attendre la fin de rencontre et un éclair de Bradley Barcola pour faire sauter le verrou et offrir trois points capitaux dans la course au titre.

Ce succès permet au club de la capitale de reprendre provisoirement la tête de la Ligue 1, avec deux points d’avance sur Lens. Un détail qui compte, surtout dans une période marquée par l’enchaînement des matches et une récente désillusion européenne. « On avait la possibilité de mettre la pression sur Lens et c’est l’essentiel aujourd’hui », a rappelé Luis Enrique, conscient de l’enjeu comptable.

Le manque de confiance, un poison bien identifié

Derrière le résultat, le contenu a laissé l’entraîneur parisien songeur. « On s’est créé des occasions mais on a manqué de confiance et de précision pour finir les occasions », a-t-il reconnu sans détour. Un aveu rare, presque brutal, qui met en lumière un PSG encore fragile mentalement.

Luis Enrique a surtout insisté sur la notion de confiance, centrale à ses yeux : « Quand tu fais de meilleures choses que l’adversaire mais que tu n’es pas capable de gagner, ça fait que tu as moins de confiance ». Et de glisser cette phrase : « La confiance, ce n’est pas quelque chose que tu peux acheter ». À Paris, où tout ou presque s’achète, la remarque fait sourire… jaune.

L’ombre de la Ligue des champions plane déjà

L’inquiétude est bien réelle. « Bien sûr », a répondu Luis Enrique lorsqu’on lui a demandé s’il doutait, évoquant ces ballons perdus inhabituels et cette précision qui s’effrite. « Tu commences à voir que la confiance diminue », a-t-il ajouté, lucide. Si la victoire contre Auxerre fait du bien au classement, elle ne dissipe pas toutes les interrogations.

« Il faut continuer, il faut travailler », martèle l’Espagnol, conscient que « le moment clé de la saison arrive en Ligue des champions ». À Paris, le compte à rebours est lancé. Et la confiance, elle, reste à reconstruire.

