Mercato OM : Après Timber et Nwaneri, Marseille s’offre un autre crack

L’OM continue de miser sur l’avenir avec une stratégie claire et assumée sur le mercato. Après avoir attiré Quinten Timber et Ethan Nwaneri, le club phocéen s’offre une nouvelle pépite promise à un avenir brillant.

Mercato OM : Une promesse marocaine débarque à Marseille

C’était un secret de Polichinelle, c’est désormais officiel : l’OM a recruté Ziyad Baha, attaquant marocain de 16 ans. Fils de l’ancien international Nabil Baha, le jeune prodige débarque à Marseille après des passages remarqués à Malaga et au Betis Séville. Un choix fort, symbolique, presque identitaire, tant le club marseillais cultive depuis toujours une relation particulière avec les talents précoces.

Lire aussi : OM-RC Lens : Deux bonnes nouvelles pour De Zerbi (Officiel)

À voir

L’OL en 8es de finale de la Ligue Europa et plus ambitieux

Très suivi au Maroc, Ziyad Baha s’est révélé au grand public lors de la CAN U17 remportée avec les Lionceaux de l’Atlas, compétition durant laquelle il a inscrit quatre buts sous les ordres… de son père. Rebelote lors du Mondial U17, où il a de nouveau trouvé le chemin des filets à quatre reprises. Des chiffres qui parlent pour lui et qui ont fini de convaincre les décideurs olympiens.

Ziyad Baha 𝗦'𝗘𝗡𝗚𝗔𝗚𝗘 avec l’Olympique de Marseille 🔵⚪



🇲🇦✍️ pic.twitter.com/DZmZf7hyr7 — FRMF Xtra (@FRMFXtra) January 23, 2026

Un choix mûrement réfléchi et assumé

Déjà intégré depuis plusieurs semaines à l’environnement marseillais, le jeune attaquant n’a pas caché sa motivation au moment d’officialiser son engagement. « Une nouvelle étape commence avec l’Olympique de Marseille. Cela fait déjà un mois que je m’entraîne et progresse à Marseille », a-t-il confié sur Instagram.

Lire aussi : INFO Mercato : Marseille proche de se séparer d’un défenseur !

Convoité par le Betis, Ziyad Baha a assumé un choix ambitieux. « Après réflexion, j’ai choisi de suivre un chemin différent (…) car je souhaitais prendre un pas qui corresponde à mes ambitions et à mon développement », a-t-il poursuivi, avant de conclure avec une devise chère au Vélodrome : « Droit au But. Le travail, la constance et la discipline parleront toujours pour eux-mêmes ». À Marseille, ces mots résonnent déjà comme une promesse.

Lire aussi sur Marseille :

De Zerbi soulagé, son groupe se renforce avant Lens

À voir

Mercato : Julian Alvarez au PSG ? Son agent envoie un message fort

Mercato : Rebondissement, un attaquant proche du LOSC

Gros coup dur, De Zerbi perd trois cadres avant Lens