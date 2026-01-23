Mercato: Vers une décision-choc entre le PSG et Luis Enrique

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2027, Luis Enrique a été récemment associé à Manchester United et au Real Madrid. Ce qui pourrait pousser les dirigeants parisiens et l’entraîneur espagnol vers une importante décision.

PSG Mercato : Luis Enrique très sollicité sur le marché

Nommé en juillet 2023 en remplacement de Christophe Galtier, Luis Enrique est entré dans l’histoire du Paris Saint-Germain à avoir permis aux Rouge et Bleu de remporter leur première Ligue des Champions le 31 mai dernier 2025 en humiliant l’Inter Milan (5-0). Après une saison 2024-2025 mémorable, l’entraîneur espagnol est tout logiquement associé à d’autres grands clubs européens.

Dernièrement, après le licenciement de Ruben Amorim à Manchester United, la presse anglaise s’est enflammée autour d’une possible arrivée d’Enrique sur le banc des Red Devils. Le Real Madrid, qui s’est séparé de Xabi Alonso, a également été annoncé comme une possible destination du Catalan de 55 ans.

Passé chez les Merengues en tant que joueur entre 1991 et 1996, le manager parisien serait l’une des options évoquées du côté de Santiago Bernabeu, selon les informations relayées par Duncan Castles au cours du Transfers Podcast. Cependant, les supporters parisiens peuvent souffler, leur entraîneur est encore loin d’un départ de la capitale.

Luis Enrique bientôt prolongé au Paris SG ?

Jeudi soir, le journaliste du Times a expliqué que le Paris Saint-Germain n’est pas du tout inquiété par les rumeurs envoyant Luis Enrique à Manchester United ou au Real Madrid. Selon Duncan Castles, Nasser Al-Khelaïfi serait particulièrement tranquille, persuadé que le natif de Gijon n’accepterait en aucun cas d’accepter l’offre de Florentino Pérez.

De plus, un départ du PSG n’engendrerait pas une nouvelle aventure ailleurs. Le spécialiste anglais affirme que Luis Enrique prendrait un congé sabbatique afin de souffler. Toujours selon la même source, des discussions seraient déjà en cours entre Luis Enrique et le PSG pour une prolongation et la signature de son potentiel troisième contrat à Paris depuis son arrivée en 2023. Selon cette source, ces discussions ont été un temps arrêtées et vont reprendre une fois le mercato d’hiver terminé. Le Paris SG est présenté comme « complètement relax » et très confiant.

