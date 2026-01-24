Mercato Stade Rennais : Divorce acté entre Seko Fofana et le SRFC

Arrivé au Stade Rennais avec le statut de cadre, Seko Fofana vit aujourd’hui une fin d’histoire sans éclat. En perte d’influence et relégué à un rôle secondaire, l’international ivoirien se dirige vers un départ devenu inévitable.

Mercato Stade Rennais : Seko Fofana prêt à claquer la porte

Seko Fofana n’imaginait sans doute pas ce scénario au moment de poser ses valises en Ille-et-Vilaine. Recruté à prix fort en provenance d’Al-Nassr, contre 20 millions d’euros, le milieu ivoirien incarnait une ambition retrouvée. Puissance, expérience, leadership : Rennes pensait tenir son patron. Un an plus tard, la réalité est plus cruelle.

Sorti du onze, parfois même du groupe comme à Toulouse, Fofana paie des performances jugées insuffisantes et une adaptation incomplète au projet d’Habib Beye. Dans l’ombre de joueurs plus en vue, son déclassement a nourri une frustration palpable, partagée par un entourage déjà actif sur le marché.

Habib Beye assume ses choix forts

Le renouveau rennais, symbolisé par le nul fondateur au Stadium (2-2), a conforté l’entraîneur dans ses décisions. Beye a tranché, sans états d’âme : certains cadres sont devenus des joueurs de complément. Ludovic Blas et Seko Fofana en ont fait les frais, au nom de l’exigence collective.

Dans le même temps, Rennes protège ses valeurs sûres. Jérémy Jacquet, révélation défensive, n’est pas à vendre sauf offre historique. À l’inverse, Seko Fofana incarne désormais un dossier sensible : un salaire élevé, un rendement en baisse et une marge de manœuvre sportive réduite.

Le Portugal comme porte de sortie crédible

Selon Ouest-France, le Stade Rennais est ouvert à un départ de l’ancien lensois et compte bien boucler le dossier cet hiver. Le club breton discute activement avec le FC Porto et Benfica pour un prêt sec du joueur de 30 ans. Deux destinations prestigieuses, capables d’offrir à Fofana un nouveau souffle et une exposition européenne.

Après des pistes turques restées sans suite, le Portugal séduit davantage l’international ivoirien, tout juste revenu de la CAN. À Rennes, le constat est partagé : ce divorce à l’amiable servirait toutes les parties. Quand l’histoire ne prend pas, il faut savoir tourner la page. Avec élégance… et lucidité.

