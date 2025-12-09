Avant Bilbao, le PSG arrête une décision forte pour Hakimi !

Avant d’embarquer pour Bilbao ce mardi en vue d’un match de Ligue des Champions demain soir, le PSG a pris une décision forte pour Achraf Hakimi, arrière droit marocain, blessé et forfait pour la rencontre le club basque.

Le PSG autorise Achraf Hakimi à rentrer au Maroc

Forfait et absent du groupe du Paris Saint-Germain pour le match de Ligue des Champions contre l’Athletic Bilbao, mercredi soir au Stade San Mamés, Achraf Hakimi ne rejouera pas en 2025 avec le collectif de Luis Enrique.

D’après les informations du journaliste Fabrice Hawkins, le latéral droit de 27 ans va terminer sa guérison dans son pays, le Maroc, en préparation de la Coupe d’Afrique des Nations qui démarre le 21 décembre prochain. Le Ballon d’Or africain 2025 ne va rentrer au pays seul puisqu’il sera accompagné par un médecin et un kiné du Paris SG, qui assureront son suivi.

« Achraf Hakimi va se rendre au Maroc pour poursuivre sa réathlétisation et préparer la CAN. Un membre du staff médical du PSG l’accompagne pour assurer son suivi. L’idée étant que le Marocain puisse être opérationnel avec le PSG dès son retour de la CAN. Bonne entente entre les staffs du PSG de la sélection marocaine », révèle le spécialiste de RMC Sport sur sa page Twitter.

Pour rappel, le Maroc débutera sa Coupe d’Afrique des Nations contre les Comores, avant un choc l’opposant au Mali cinq jours plus tard. Et les hommes de Walid Regragui boucleront la phase de poules par une confrontation face à la Zambie. Il y a une dizaine de jours, Achraf Hakimi se montrait optimiste.

🚨🇲🇦Achraf Hakimi va se rendre au Maroc pour poursuivre sa réathlétisation et préparer la CAN. Un membre du staff médical du PSG l’accompagne pour assurer son suivi. L’idée étant que le Marocain puisse être opérationnel avec le PSG dès son retour de la CAN.

« Ça va beaucoup mieux, l’inflammation est descendue. Ça ne fait pas mal. Je suis positif et concentré pour travailler fort afin de réaliser mon réaliser mon objectif qui est d’arriver bien à la CAN », avait-il lâché au micro de Canal+. Ce départ encadré permet d’éviter toute tension et garantit une prise en charge optimale, entre club et sélection.

Reste à voir si cette coordination servira pour la suite de sa saison à Paris. Car le PSG a aussi des objectifs et aucun remplaçant à ce poste. Si Warren Zaïre-Emery donne satisfaction, le manque est criant. Le PSG cherche d’ailleurs à se renforcer à ce poste cet hiver. Mais la piste principale, Eric Garcia, s’est évanouie. L’international espagnol de 25 ans ayant prolongé au Barça.