Mercato PSG : Laporta remet une couche sur Dro Fernandez !

Au FC Barcelone, la signature de Dro Fernandez au PSG ne passe toujours pas. En pleine campagne pour sa réélection à la présidence du club, Joan Laporta est revenu sur ce dossier chaud du dernier mercato hivernal.

Mercato PSG : Joan Laporta en veut toujours à Dro Fernandez

Lancé dans sa campagne pour sa réélection à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta multiplie les sorties médiatiques. Ce vendredi, le dirigeant espagnol a fait une nouvelle sortie fracassante sur le transfert de Dro Fernandez au Paris Saint-Germain en janvier dernier. Neuf ans après l’épisode Neymar, attaquant brésilien chipé au Barça contre un chèque de 222 million d’euros à l’été 2017, le PSG a encore arraché un autre crack aux Blaugranas.

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Lors du dernier mercato hivernal, le Champion de France en titre a, en effet, délogé Dro Fernandez du Camp Nou pour un montant de 10 millions d’euros. Et plus d’un mois plus tard, Joan Laporta, le président sortant du Barça, fustige encore ce transfert.

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« Le départ de Dro, c’est une trahison de la part de son agent (Ivan de la Peña, qui est aussi l’agent de Luis Enrique, ndlr). C’était une honte et un coup de poignard dans le dos. Avec Jorge Mendes, nous avons gardé Lamine Yamal et cela ne nous est pas arrivé avec « Lo Pelat », à cause de lui Dro est parti au PSG », a déclaré le dirigeant de 63 ans. Joan Laporta ne digère toujours pas le départ du milieu offensif, même s’il reconnait que le Paris SG a été très juste dans cette affaire.

Laporta à Al-Khelaïfi : « Je lui en suis reconnaissant »

Le patron du Barça reproche notamment au représentant de Dro Fernandez de lui avoir promis la prolongation de son poulain pour finalement filer au PSG en plein milieu de saison. L’avocat catalan a donc profité de l’occasion de la campagne présidentielle pour le contrôle du club culé pour dédouaner une nouvelle fois son homologue Nasser Al-Khelaïfi du PSG et le remercier d’avoir accepté de payer un peu plus que le montant de la clause du joueur de 18 ans.

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« Grâce à notre relation avec le président du PSG, nous avons trouvé un accord de marché, avec plus d’argent que prévu, pour maintenir les relations cordiales entre nos deux clubs et je lui en suis reconnaissant », a confié Joan Laporta à Jijantes, à deux jours du vote des socios. Pour rappel, Dro Fernandez est lié au Paris SG jusqu’en juin 2030.

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