Ligue 2 : Un concurrent de l’ASSE rêve d’un coup ce week-end

En lice ce vendredi, un concurrent de l’ASSE dans la course pour la montée rêve de se rapprocher de la position des Verts.

27e journée de Ligue 2 : L’ASSE intouchable !

Deuxième au classement de la Ligue 2 avant le coup d’envoi de la 27e journée, ce vendredi, l’ASSE ne peut être inquiétée par ses poursuivants directs. Elle a une longueur d’avance sur ses adversaires, dans la course vers la Ligue 1.

Concrètement, les Stéphanois ont 5 points de plus que le Mans SC (3e). Ils possèdent aussi 6 points d’avance sur le Stade de Reims (4e) et ils ont mis 8 points d’écart entre eux et le Red Star (5e), qu’ils ont battus (2-0), samedi dernier.

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Avant donc d’affronter Grenoble Foot, au stade des Alpes samedi (20h), l’AS Saint-Etienne est donc intouchable. Toutefois, les Stéphanois peuvent voir les Manceaux se rapprocher d’eux, à 2 petits points, en cas de victoire contre l’AS Nancy (15e), ce vendredi (20h), au stade Marcel Picot.

Le Mans SC veut aller chercher l’AS Saint-Etienne !

C’est en tout cas le scénario rêvé de Patrick Videira. Il a à cœur de mettre une énorme pression sur les Verts. « Il y a des équipes devant nous. On a aussi l’ambition d’aller les chercher, même si certains pensent qu’elles sont loin », a-t-il prévenu en conférence de presse d’avant-match.

L’entraîneur du Mans SC se montre très ambitieux dans le sprint final de la saison. Comme l’ASSE, il vise l’une des deux premières places, directement qualificatives pour la Ligue 1.

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« Oui, on est clairement sur la dernière ligne droite. Il reste huit matchs importants à jouer. On a envie d’aller plus haut, mais il faut aussi faire attention à ce qui se passe derrière nous », déclare-t-il.

Philippe Montanier et son équipe sont prévenus !

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