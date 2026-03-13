OL – Celta Vigo : Fonseca annonce du lourd au match retour

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Paulo Fonseca
© Paulo Fonseca, entraineur de l'OL
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Pour le match retour de l’OL contre le Celta Vigo, Paulo Fonseca espère récupérer trois joueurs offensifs, dont le meilleur buteur Pavel Sulc.

OL : Fonseca annonce Sulc, Moreira et Fofana contre le Celta à Lyon

Après le match nul contre le Celta à Vigo (1-1), l’entraîneur de l’OL s’est projeté vers le décisif match retour, à Lyon, le jeudi 19 mars. Il a certes perdu Rémi Himbert, victime d’une entorse de la cheville contre le club galicien, mais il a annoncé le possible retour de Pavel Sulc, Afonso Moreira ou encore Malick Fofana, qui a réintégré le collectif depuis quelques jours.

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« Je m’attends à ce qu’on puisse compter sur Afonso (Moreira) et Pavel (Sulc). Peut-être que ce n’est pas pour commencer le match. Mais avoir des joueurs comme Afonso et Pavel comme solution, avec aussi Malick Fofana. On va voir », a-t-il lâché, après s’être sérieusement inquiété pour Rémi Himbert.

L’Olympique Lyonnais plus offensif au retour ?

Si ces trois joueurs sont effectivement aptes à rejouer dans six jours, l’Olympique Lyonnais sera évidemment renforcé offensivement. « Peut-être que ça sera important pour nous d’avoir des ailiers pour avoir plus d’initiatives, plus d’appels en profondeur », a indiqué clairement l’entraîneur de Lyon.

En plus de Pavel, Moreira et Fofana, l’équipe de l’OL était privée d’Ainsley Maitland-Niles, Ruben Kluivert et Ernest Nuamah au stade Balaidos.

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