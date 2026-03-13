OL – Celta Vigo : Fonseca annonce du lourd au match retour

Pour le match retour de l’OL contre le Celta Vigo, Paulo Fonseca espère récupérer trois joueurs offensifs, dont le meilleur buteur Pavel Sulc.

OL : Fonseca annonce Sulc, Moreira et Fofana contre le Celta à Lyon

Après le match nul contre le Celta à Vigo (1-1), l’entraîneur de l’OL s’est projeté vers le décisif match retour, à Lyon, le jeudi 19 mars. Il a certes perdu Rémi Himbert, victime d’une entorse de la cheville contre le club galicien, mais il a annoncé le possible retour de Pavel Sulc, Afonso Moreira ou encore Malick Fofana, qui a réintégré le collectif depuis quelques jours.

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« Je m’attends à ce qu’on puisse compter sur Afonso (Moreira) et Pavel (Sulc). Peut-être que ce n’est pas pour commencer le match. Mais avoir des joueurs comme Afonso et Pavel comme solution, avec aussi Malick Fofana. On va voir », a-t-il lâché, après s’être sérieusement inquiété pour Rémi Himbert.

L’Olympique Lyonnais plus offensif au retour ?

Si ces trois joueurs sont effectivement aptes à rejouer dans six jours, l’Olympique Lyonnais sera évidemment renforcé offensivement. « Peut-être que ça sera important pour nous d’avoir des ailiers pour avoir plus d’initiatives, plus d’appels en profondeur », a indiqué clairement l’entraîneur de Lyon.

En plus de Pavel, Moreira et Fofana, l’équipe de l’OL était privée d’Ainsley Maitland-Niles, Ruben Kluivert et Ernest Nuamah au stade Balaidos.

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