Mercato-choc : Erling Haaland met le feu au FC Barcelone !

En pleine campagne électorale au FC Barcelone, le dossier Erling Haaland, attaquant de Manchester City, est au coeur de vives tensions entre Joan Laporta et Victor Font, les deux candidats. Explications.

Mercato Barça : Erling Haaland en discussions avec Victor Font ?

Alors que Robert Lewandowski est assuré de quitter le Barça au terme de son contrat, le 30 juin prochain, sa succession alimente les débats autour de la campagne pour la présidence du club catalan. Et parmi les nombreux noms cités, celui de la star de Manchester City, Erling Haaland, est actuellement sur le devant de la scène. En début de semaine, l’équipe de Victor Font a annoncé des négociations avec Manchester City pour une éventuelle option d’achat préférentielle pour le buteur de 25 ans.

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« Erling Haaland est sans aucun doute l’un des meilleurs avants-centres du monde. À court terme, ce n’est pas une option viable, car il a signé l’an dernier un contrat très long (2034). Mais personnellement, je suis convaincu que ce type de contrat de dix ans est rarement respecté (…) Nous sommes convaincus de pouvoir obtenir une position prioritaire.

Nous sommes en négociations (avec Manchester City), et je suis confiant quant à la possibilité de parvenir à un accord. Ils ne souhaitent pas vendre Haaland, c’est une question stratégique. Nous espérons pouvoir l’annoncer dès que nous aurons finalisé l’accord. Je ne sais pas si cela sera possible avant les élections de dimanche » a expliqué Victor Font, voulant prouver qu’il avait déjà lancé des démarches pour renforcer le Barça à long terme, selon le quotidien Sport.

Des propos rapidement démentis par l’agent du numéro 9 des Citizens. « Nous avons un grand respect et une grande admiration pour le FC Barcelone, mais il n’y a eu absolument aucun contact avec Haaland ni avec son agent. Ni avec le club ni avec d’éventuels clubs cibles. Le joueur a prolongé son contrat il y a quelques mois, il est très heureux à Manchester City, et nous n’avons rien à discuter d’un transfert tant que tout se passe bien », a répondu Rafaela Pimenta. Une sortie qui a fait le bonheur de Joan Laporta, président sortant des Blaugranas.

Joan Laporta se moque de Victor Font

Malgré le démenti du clan Haaland, Victor Font est revenu sur les discussions entre son équipe et la direction de Manchester City concernant l’avenir de l’international norvégien, lors du dernier débat présidentiel qui l’opposait à Joan Laporta. Reprenant les propos de Rafaela Pimenta dans sa réponse concernant la situation de Haaland, l’actuel patron du FC Barcelone a envoyé son adversaire dans les nuages.

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« L’agent du joueur a déjà démenti les affirmations de M. Font. Ce mensonge inventé par M. Font a déjà été démenti. Cela s’est retourné contre lui, vous n’avez aucun sens de l’humour. Ils ont déjà démenti vos dires », a publiquement lancé l’avocat espagnol de 63 ans. Interrogé par El Chiringuito, le président du FC Barcelone a été questionné sur la possible arrivée d’un « top player » l’été prochain. « De mon point de vue, prolonger nos joueurs clés est comme une nouvelle signature », a confié Laporta.

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