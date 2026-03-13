Mercato : l’OM prépare un sale coup au RC Lens  

Les recruteurs de l’OM dégotent le potentiel successeur de Geronimo Rulli au RC Lens. Les Sang et Or visent une vente XXL.

Mercato OM : Robin Risser, le nouveau mur lensois dans le viseur

L‘OM s’impatiente face aux performances de Geronimo Rulli. Le club phocéen jette désormais son dévolu sur Robin Risser, le jeune prodige du RC Lens. Ce gardien alsacien pourrait bien devenir le futur rempart du Vélodrome.

Né en 2004 à Colmar, Robin Risser a fait ses premières armes à Bennwihr avant de rejoindre le centre de formation de Strasbourg à 13 ans. Sous la houlette de Simon Panter, il s’est métamorphosé en un gardien infranchissable. Solide sur sa ligne et souverain dans les airs, il a rapidement brûlé les étapes chez les jeunes.

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Après un prêt à Dijon et une explosion sous les couleurs du Red Star en National, Lens n’a pas hésité. Le club nordiste a investi 3 millions d’euros l’été dernier pour s’attacher ses services jusqu’en 2030. Risser impressionne. Lancé dans le grand bain de la Ligue 1 face à Lyon, il enchaîne depuis les performances de haut vol. Avec cinq « clean sheets » à domicile cette saison, c’est la révélation du championnat.

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L’Olympique de Marseille prépare le braquage. Mehdi Benatia s’active en coulisses pour le recruter. Le directeur de football de l’OM surveille de très près la situation du portier lensois pour succéder à Rulli. Des contacts ont déjà été établis avec l’entourage du joueur. Marseille veut l’accueillir, même si la concurrence s’annonce féroce avec l’AC Milan et Lille. Le RC Lens, lui, attend le jackpot pour son jeune portier.

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