Incroyable : Une star du PSG envoie un message ému à l’OM !

Touché par un pépin physique persistant à l’aine, un cadre de l’OM a publié un message poignant pour décrire son état physique et moral. Une sortie qui a touché une star du PSG. Explications.

OM : Le terrible aveu de Nayef Aguerd

Arrivé à l’OM l’été passé, Nayef Aguerd a disputé plusieurs mois de compétition au très haut niveau avec une sensation de douleurs persistantes. Dans un communiqué publié mercredi, le club marseillais a confirmé qu’après tout ce temps, son défenseur central a finalement subi une intervention chirurgicale pour traiter une pubalgie, faute de guérison par des soins conservateurs. Ce jeudi, le joueur de 29 ans a publié une photo de lui post opération en y ajoutant un long texte dans lequel il avoue être diminué physiquement depuis le mois d’octobre 2025.

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« Depuis le mois d’octobre, je souffrais de douleurs qui faisaient désormais partie de mon quotidien. Du réveil jusqu’au coucher, et parfois même pendant la nuit, elles étaient devenues permanentes. Malgré tous les protocoles médicaux mis en place ces derniers mois, cela ne suffisait malheureusement plus. L’opération est donc devenue inévitable.

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Cette décision devait être prise depuis un moment déjà, mais j’ai voulu continuer et chercher les meilleures solutions possible avant d’en arriver là. Place maintenant au repos et à la récupération. Avec un seul objectif, être prêt à temps pour aider l’Olympique de Marseille lors du sprint final de la saison, cette fois à 100 %, sans douleur », a écrit Nayef Aguerd sur sa page Twitter. Un message bouleversant qui a touché en plein coeur un cadre du PSG.

Achraf Hakimi apporte son soutien à Nayef Aguerd

Après son opération à l’aine, Nayef Aguerd a reçu beaucoup de messages de soutien, dont celui de son compatriote Achraf Hakimi. Deux jours après la victoire de son équipe en huitième de finale aller de Ligue des Champions face à Chelsea, le latéral droit du PSG a tenu à encourager le défenseur de l’OM dans cette douloureuse épreuve.

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Coéquipier du principal intéressé en sélection, Hakimi lui a envoyé un message en lui souhaitant de revenir sur les terrains le plus vite possible. Dans une story publiée sur Instagram, la star du Paris Saint-Germain écrit notamment : « Très peu de gens savent ce que tu as enduré et les sacrifices que tu as faits pour être au top de ta forme ! Je suis sûr que tu reviendras plus fort, on sera là pour t’attendre et te soutenir. »

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