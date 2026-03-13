Stade Rennais : Pluie de bonne nouvelle avant le LOSC  

Les voyants sont au vert pour le Stade Rennais avant la réception du LOSC en Ligue 1. Le coach rennais, Franck Haise dispose d’un groupe au complet.

Stade Rennais : Le point sur le groupe avant le LOSC

Le Stade Rennais accueille le LOSC dimanche 15 mars. C’est un choc de la 26e journée de Ligue 1. Les deux formations cherchent les trois points pour rejoindre le top 4.

Rennes est en pleine forme pendant ce sprint final. À Nice, les Bretons ont frappé fort : 4-0 sur la pelouse de l’OGC Nice. Une victoire convaincante, la quatrième de suite. Mieux encore, troisième match consécutif sans encaisser de but. Les Rouge et Noir pointent à seulement trois longueurs du top 4.

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Pourtant, il y a peu, le doute dominait. Série noire, résultats en chute. Puis un déclic. Surprise générale : succès 3-1 contre le Paris Saint-Germain. Derrière, la dynamique s’est installée : victoire 3-0 face à l’AJ Auxerre, puis 1-0 contre le Toulouse FC. Rennes broie tout sur son chemin sous la houlette du nouveau coach Franck Haise.

Arrivé sur le banc du Stade Rennais, Franck Haise a relancé la machine. Débuts convaincants, groupe remobilisé, cap retrouvé : la qualification pour la Ligue des Champions reste possible à neuf journées de la fin. Avant de recevoir Lille, Rennes récupère presque tout son monde. Retour important : Przemysław Frankowski. L’ancien joueur du RC Lens devrait pallier l’absence de Nagida, encore incertain après un protocole commotion.

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Devant, la confiance règne. L’attaquant Lepaul brille. Buteur à Nice, il porte désormais son total à 13 réalisations en championnat. Et surtout, il marque souvent : quatre buts lors des cinq derniers matchs. À ses côtés, Sebastian Szymański vient lui aussi de débloquer son compteur avec Rennes.

En revanche, une absence est confirmée. Jérémy Jacquet ne devrait plus rejouer cette saison. Blessure sérieuse à l’épaule. Coup dur pour le défenseur central, qui s’imposait comme un élément important avant son futur départ déjà acté vers le Liverpool FC.

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