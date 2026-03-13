ASSE : Excellente nouvelle pour KSV avant le mercato

Le mercato n’est certes pas encore ouvert, mais l’ASSE peut déjà se frotter les mains. Elle possède dans ses rangs, le joueur le mieux valorisé de toute la Ligue 2, selon le CIES.

ASSE : Davitashvili et Stassin portent les Verts en Ligue 2

L’ASSE est focalisée sur la montée en Ligue 1. C’est son unique objectif cette saison. C’est pour ce but que le club a retenu des joueurs majeurs très sollicités, notamment Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin, malgré la relégation en Ligue 2.

Et les décideurs de Kilmer Sports Ventures ont eu le nez creux, car l’ailier géorgien et l’avant-centre belge sont les joueurs les plus décisifs de l’AS Saint-Etienne cette saison. Le premier compte 11 buts et 3 passes décisives, tandis que le deuxième est auteur de 7 buts et 5 passes décisives en championnat.

Lucas Stassin, le joueur le plus cher du championnat

De plus, Lucas Stassin est le joueur le mieux valorisé par club en Ligue 2, selon l’étude de l’Observatoire du Football (CIES), consacrée à la valeur de transfert agrégée des joueurs.

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Dans sa dernière lettre hebdomadaire, le site spécialisé en statistiques, données et analyses sur les joueurs estime la valeur marchande du numéro 9 de l’ASSE entre 15 et 17 M€. Il devance largement Keito Nakamura du Stade de Reims, valorisé entre 11 et 12 M€ et Mathys Detourbet de l’ES Troyes, évalué entre 7,5 et 8,7 M€.

En entendant l’ouverture officielle du marché des transferts, la cote en hausse de Lucas Stassin est une bonne nouvelle pour KSV. Pour rappel, l’international Espoir Belge a été recruté à 10 M€ au KVC Westerlo en août 2024.

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