GF38-ASSE : Un jeune gardien dans le groupe, une recrue sort

En l’absence de Gautier Larsonneur, l’entraineur de l’ASSE a convoqué le gardien de but de la réserve en renfort, contre Grenoble Foot. Une recrue hivernale est quant à elle sortie le groupe.

L’ASSE à Grenoble en quête d’une 6e victoire de rang

Une semaine après sa victoire, la 5e consécutive, contre le Red Star à Geoffroy-Guichard (2-0), l’ASSE est en déplacement à Grenoble, ce samedi (20h), dans le cadre de la 27e journée de Ligue 2. Engagés dans la course pour la montée en Ligue 1, les Stéphanois doivent impérativement prendre des points pour rester dans le peloton de tête de la course.

Concrètement, l’AS Saint-Etienne a à cœur de conforter sa deuxième place sur le podium, et si possible profiter d’un faux pas de l’ES Troyes, pour s’installer dans le fauteuil de leader.

ASSE : Touré remplace Larsonneur, Soumahoro sort du groupe

Pour remplir cette mission, Philippe Montanier a choisi 18 joueurs. Comparativement au groupe qui a affronté l’Etoile Rouge, la semaine dernière, il y a deux changements.

Blessé à la cuisse et indisponible, Gautier Larsonneur (29 ans) est remplacé dans le groupe par Issiaka Touré (21 ans). C’est la première apparition du jeune portier dans le groupe professionnel de l’ASSE. Quant à Aboubaka Soumahoro (20 ans), recrue hivernale, il est sorti du groupe.

À voir

FC Nantes : Vahid Halilhodzic fait une folle promesse à Kita

Lisez aussi : ASSE : Maubleu à la place de Larsonneur, Montanier rassure

Comme on peut le constater, Florian Tardieu, Chico Lamba, Maxime Bernauer, Joao Ferreira, Djylian N’Guessan et Mahmoud Jaber sont tous absents. Les uns sont à l’infirmerie et les autres en reprise.

Le groupe de l’ASSE contre Grenoble Foot :

Gardiens de but : B. Maubleu, I. Touré

Défenseurs : E. Annan, D. Appiah, Le Cardinal, M. Nadé, K. Pedro

Milieux de terrain : P. Eymard, L. Gadegbeku, A. Kanté, I. Miladinovic, A. Moueffek

Attaquants : A. Boakye, I. Cardona, Z. Davitashvili, J. Duffus, Ben Old, L. Stassin

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Excellente nouvelle pour KSV avant le mercato

Ligue 2 : Un concurrent de l’ASSE rêve d’un coup ce week-end

À voir

OL : Terrible incompréhension entre Niakhaté et Greif à Vigo

ASSE :Décisif, Davitashvili lance le sprint final vers la L1