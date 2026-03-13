GF38-ASSE : Un jeune gardien dans le groupe, une recrue sort

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En l’absence de Gautier Larsonneur, l’entraineur de l’ASSE a convoqué le gardien de but de la réserve en renfort, contre Grenoble Foot. Une recrue hivernale est quant à elle sortie le groupe.
L’ASSE à Grenoble en quête d’une 6e victoire de rang
Une semaine après sa victoire, la 5e consécutive, contre le Red Star à Geoffroy-Guichard (2-0), l’ASSE est en déplacement à Grenoble, ce samedi (20h), dans le cadre de la 27e journée de Ligue 2. Engagés dans la course pour la montée en Ligue 1, les Stéphanois doivent impérativement prendre des points pour rester dans le peloton de tête de la course.
Concrètement, l’AS Saint-Etienne a à cœur de conforter sa deuxième place sur le podium, et si possible profiter d’un faux pas de l’ES Troyes, pour s’installer dans le fauteuil de leader.
ASSE : Touré remplace Larsonneur, Soumahoro sort du groupe
Pour remplir cette mission, Philippe Montanier a choisi 18 joueurs. Comparativement au groupe qui a affronté l’Etoile Rouge, la semaine dernière, il y a deux changements.
Blessé à la cuisse et indisponible, Gautier Larsonneur (29 ans) est remplacé dans le groupe par Issiaka Touré (21 ans). C’est la première apparition du jeune portier dans le groupe professionnel de l’ASSE. Quant à Aboubaka Soumahoro (20 ans), recrue hivernale, il est sorti du groupe.À voirFC Nantes : Vahid Halilhodzic fait une folle promesse à Kita
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Comme on peut le constater, Florian Tardieu, Chico Lamba, Maxime Bernauer, Joao Ferreira, Djylian N’Guessan et Mahmoud Jaber sont tous absents. Les uns sont à l’infirmerie et les autres en reprise.
Le groupe de l’ASSE contre Grenoble Foot :
Gardiens de but : B. Maubleu, I. Touré
Défenseurs : E. Annan, D. Appiah, Le Cardinal, M. Nadé, K. Pedro
Milieux de terrain : P. Eymard, L. Gadegbeku, A. Kanté, I. Miladinovic, A. Moueffek
Attaquants : A. Boakye, I. Cardona, Z. Davitashvili, J. Duffus, Ben Old, L. Stassin
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