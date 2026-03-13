FC Nantes :  Vahid Halilhodzic fait une folle promesse à Kita

Le nouveau coach du FC Nantes, Vahid Halilhodzic a la gnaque. Il secoue ses hommes pour atteindre son objectif à Nantes.

FC Nantes : Halilhodzic annonce la couleur pour le maintien

Arrivé pour tenter de sauver le FC Nantes, actuellement 17e de Ligue 1, Vahid Halilhodzic ne nourrit aucune illusion. Face aux journalistes ce vendredi, le nouveau technicien des Canaris a parlé sans détour. Le défi est immense, presque irréalisable.

L’entraîneur l’avoue lui-même. Il a hésité avant de poser ses valises au FC Nantes. Trois jours pour dire oui alors que, dans son esprit, sa carrière sur un banc était déjà terminée. Pourtant, il est venu pour tenter de sauver le club. Mais quand il regarde le classement, la mission ressemble à un exploit.

Halilhodzic ne promet donc pas de miracle. Il veut pousser la maison Jaune à accrocher d’abord la place de barragiste. Ensuite, si possible, faire encore mieux. « Quand vous regardez le classement, c’est de la folie. C’est presque mission impossible, je suis venu pour tenter un exploit. Partout où je suis passé, j’ai eu des résultats…Le premier objectif, c’est une place de barrage, le second, de faire plus », a déclaré le coach.

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Au classement, Nantes accuse deux points de retard sur l’AJ Auxerre, actuel barragiste. L’écart monte à sept unités avec l’OGC Nice, premier club hors de la zone rouge. Halilhodzic secoue son vestiaire pour rafler les trois points face au prochain adversaire, le RC Strasbourg.

Halilhodzic n’est pas venu s’installer dans la durée. Sa mission se limite à la fin de saison. Sauver Nantes, puis repartir. Voilà le plan. « Oui, je suis là pour neuf matches. Je dois vivre aussi. J’arrive à 7h30, je repars à 20 heures, 20h30. J’ai des enfants, des petits-enfants et une femme aussi », a-t-il ajouté.

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