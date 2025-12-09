PSG: Avant Bilbao, Al-Khelaïfi acte une importante signature

Avant le match de Ligue des Champions de son équipe contre l’Athletic Bilbao, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a officialisé une importante signature pour garantir l’avenir du club de la capitale. Explications.

PSG : QSI s’offre un nouveau club en Europe

Propriétaire du Paris Saint-Germain depuis 2011, Qatar Sports Investments (QSI) vient d’annoncer ce mardi le rachat à venir du KAS Eupen, club de 2e division belge. Il s’agit du troisième investissement dans le football pour QSI après le PSG et Braga, dont il détient 30% du capital depuis 2022.

« QSI a signé un protocole d’accord (MoU) confirmant l’acquisition prochaine de la totalité du club, sous réserve des autorisations réglementaires habituelles, et la reprise immédiate des activités sportives du KAS Eupen », peut-on lire dans un communiqué. Le club belge était détenu par l’Aspire Zone Foundation (Aspire), également basée au Qatar.

Le marché belge présente un attrait particulier pour les investisseurs, la compétitivité du championnat favorisant l’émergence de talents dans l’ensemble du pays. QSI a identifié plusieurs leviers de croissance pour le club germanophone.

Le développement de l’académie des jeunes figure parmi les priorités, tout comme la modernisation des infrastructures et le renforcement de l’ancrage communautaire. L’objectif affiché consiste à bâtir une structure footballistique et commerciale moderne, en s’appuyant sur l’expertise internationale du groupe.

« Grâce à l’expertise mondiale et à la passion de QSI pour le football, notre objectif est de construire une structure footballistique et commerciale moderne et compétitive, qui fera la fierté des supporters du KAS Eupen et s’appuiera sur le formidable héritage du club à ce jour », commente par communiqué, le président de Qatar Sports Investments et du PSG, Nasser Al-Khelaïfi.

Cette stratégie s’inscrit dans la logique multiclub développée par QSI, visant à créer des synergies entre ses différentes propriétés sportives. QSI annonce vouloir se concentrer sur « le renforcement du modèle sportif du KAS Eupen, l’expansion de ses capacités commerciales et l’identification d’opportunités de croissance sur les marchés nationaux et internationaux. »

Avec trois axes prioritaires : « le développement de l’académie des jeunes, la modernisation des infrastructures et le renforcement de l’engagement communautaire. » Un joli coup pour les propriétaires du PSG qui pourront envoyer les jeunes talents du centre de formation aller s’aguerrir en Belgique avant de venir briller sous les couleurs Rouge et Bleu.