OL : Terrible incompréhension entre Niakhaté et Greif à Vigo

Constatée pendant le match de l’OL contre le Celta à Vigo, l’énorme incompréhension avec Dominik Greif est expliquée par Moussa Niakhaté.

OL : Niakhaté et Greif se sont embouillés sur la blessure de Himbert !

L’OL a encaissé un but du Celta Vigo, lors du 8e de finale aller de la Ligue Europa, avant l’heure de jeu. Après avoir déposé Clinton Mata, Williot Swedberg a délivré une passe décisive à Javi Rueda, qui a trompé Dominik Greif du pied droit (25e). Le gardien de but de l’Olympique Lyonnais n’est donc pas fautif sur le but du Celta.

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Toutefois, il y a eu une terrible incompréhension entre Moussa Niakhaté Dominik Greif pendant la rencontre. Le portier slovaque parlait au défenseur central sénégalais, qui lui, ne comprenait pas son message, pendant que Remi Himbert, blessé à la cheville, était allongé sur la pelouse. La scène s’est déroulée à la 68e minute, juste avant que l’arbitre n’arrête le jeu.

Niakhaté : « Gerif avait envie que le jeu reprenne et était sous tension »

Interrogé sur Canal+, Moussa Niakhaté raconte un dialogue de sourds avec son coéquipier. « Je ne comprenais absolument rien de ce qu’il me disait. Dominik était hyper énervé. Il pensait que Rémi Himbert n’était pas si mal que ça et il me demandait d’aller le relever. Après Rémi est sorti sur blessure et je lui ai dit : “Regarde”. Il avait tellement envie que le jeu reprenne et était un peu sous tension », a-t-il clarifié.

En effet, Greif n’était pas certain que Himbert était sérieusement touché. Il souhait donc relancer rapidement le jeu, car l’OL était mené. Mais Niakhaté ne le comprenait pas, vu que leur jeune coéquipier était encore au sol.

Finalement, Lyon a obtenu l’égalisation par Endrick à la 87e minute de jeu, pendant que le Celta Vigo était réduit à 10, à la suite de l’expulsion de Borja Iglesias (54e).

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