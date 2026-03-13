Endrick sauve l’OL à Vigo, Fonseca répond à ses détracteurs

Bien que buteur de l’OL contre le Celta Vigo, Endrick est quand même critiqué. Paulo Fonseca trouve cela injuste et il vole encore au secours de la recrue hivernale de Lyon.

OL : Endrick décisif contre le Celta Vigo, Fonseca le défend des critiques

Paulo Fonseca ne manque pas une seule occasion pour défendre et protéger Endrick, trop souvent critiqué depuis son arrivée à l’OL en janvier dernier. Après le match nul contre le Celta à Vigo (1-1), en 8e de finale aller de la Ligue Europa, l’entraîneur de l’OL a encore pris le parti de l’attaquant brésilien, auteur du but égalisateur des Gones.

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« Il a beaucoup tenté, beaucoup essayé. Il a centré aussi. Il aurait pu avoir un peu plus d’initiatives individuelles, mais il était quasiment toujours seul contre deux, ou contre trois. Mais il a essayé d’être décisif, et il a marqué », a-t-il souligné en conférence de presse.

Le coach de Lyon demande de la patience pour le jeune attaquant

Le technicien portugais a demandé ensuite de la patience pour le jeune joueur arrivé du Real Madrid où il ne jouait presque pas : « Il ne faut pas oublier qu’Endrick a commencé à vraiment jouer il y a quelques mois, il n’avait presque pas joué depuis un an avec le Real. Il n’a que 19 ans, nous devons avoir de la patience ».

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Face au Celta Vigo, l’équipe de l’Olympique Lyonnais a été menée dès la 25e minute de jeu. Elle a ensuite obtenu l’égalisation grâce à Endrick (87e), pendant les Galiciens étaient réduits à 10, à la suite de l’expulsion de Borja Iglesias (55e). Une réponse-terrain de la pépite brésilienne à ses détracteurs !

Fonseca : « Endrick est déjà très important pour nous »

Et Paulo Fonseca. l’a justement félicitée. « Endrick est déjà très important pour nous. Après, si vous attendez qu’il décide à tous les matchs, ce n’est pas réaliste », a-t-il glissé.

Rappelons que le nouveau numéro 9 de l’OL compte désormais 6 buts et 4 passes décisives en 11 matchs disputé sous le maillot des Gones.

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