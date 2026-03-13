OM : Habib Beye avec une compo bizarre face à l’AJ Auxerre !

Découvrez les compositions d’équipes probables de l’entraîneur de l’OM, Habib Beye, et de son homologue de l’AJ Auxerre, Christophe Pélissier, pour le match d’ouverture de la 26e journée de Ligue 1, ce vendredi soir, au stade Vélodrome.

OM – Auxerre : Habib Beye a un doute à la pointe de l’attaque

Le sprint final est officiellement lancé au Vélodrome. Après une victoire à l’arrachée, mais précieuse sur le terrain de Toulouse le weekend passé, l’Olympique de Marseille accueille l’AJ Auxerre pour le compte de la 26e journée de Ligue 1 ce vendredi à 20h45. Titulaire au Stadium samedi dernier, le capitaine marseillais Leonardo Balerdi est forfait, tout comme Nayef Aguerd et Bilal Nadir.

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Comme l’a annoncé Habib Beye en conférence de presse, il ne reste désormais plus que neuf finales à bien négocier pour terminer sur le podium derrière le RC Lens (2e) et le Paris Saint-Germain (1er). Face à des supporters légitimement mécontents des récents déboires du début d’année, l’OM n’a plus le droit à l’erreur.

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Pour la réception des Bourguignons, le coach olympien a donc concocté un onze de départ qui comporte plusieurs choix forts et de véritables surprises. En l’absence du défenseur argentin Leonardo Balerdi, c’est son compatriote Facundo Medina qui devrait glisser en charnière centrale et permettra à Emerson Palmieri de retrouver sa place dans le couloir gauche.

Pour compléter la défense, l’entraîneur olympien a fait confiance à Benjamin Pavard pour former un duo axial avec Medina. Timothy Weah évoluera à droite. L’unique véritable doute dans le onze de départ de Beye pour la rencontre de ce soir concerne le poste d’attaquant de pointe.

Pierre-Emerick Aubameyang, titulaire depuis l’arrivée du nouveau coach, semble partir avec un temps d’avance sur Amine Gouiri, mais une surprise ne serait pas à exclure au moment de dévoiler les compos officielles. Mason Greenwood et Igor Paixão sont déjà assurés d’occuper les ailes.

Dans l’entrejeu, Habib Beye a également fait des choix tranchés, n’hésitant pas à sanctionner les défaillances récentes. Pierre-Emile Højbjerg, qui hérite du brassard de capitaine en l’absence de Balerdi, est associé à Geoffrey Kondogbia à la récupération. Devant eux, Quinten Timber est aligné dans un rôle de relayeur plus avancé.

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En face, l’AJ Auxerre, actuellement relégable, sera privé de Lassine Sinayoko, suspendu, reste un adversaire redoutable, qui avait posé d’énormes problèmes aux Marseillais la saison passée. Christophe Pélissier, le coach de l’AJA, entend bien aligner sa meilleure équipe possible afin de titiller jusqu’au bout les Phocéens.

Le onze possible de l’OM

Gardien : Rulli

Défenseurs : Balerdi, Pavard, Weah, Emerson

Milieux : Kondogbia, Hojbjerg, Timber

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Attaquants : Greenwood, Paixao, Aubameyang.

La compo probable d’Auxerre

Gardien : Léon

Défenseurs : Senaya, Diomandé, Okoh, Mensah

Milieux : Owusu, Danois, Casimir

Attaquants : Faivre, Oppegard, Namaso.

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