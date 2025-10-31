OM : Grosse inquiétude autour d’Igor Paixao !

Recruté à prix d’or l’été dernier, Igor Paixao peine à convaincre sous le maillot de l’OM. Après le nul concédé face à Angers (2-2), Christophe Dugarry n’a pas mâché ses mots à propos du Brésilien, qu’il juge trop prévisible et limité dans son jeu.

OM : Dugarry s’impatiente face à l’irrégularité de Paixao

L’ancien international français n’a pas pris de pincettes sur les ondes de RMC, dans Rothen s’enflamme. Très critique envers la prestation d’ensemble de l’OM, il s’est surtout attardé sur le cas d’Igor Paixao, arrivé pour 35 millions d’euros cet été. « Paixao, il est bien gentil, c’est un bon petit joueur, mais il va falloir qu’il arrête son dribble à l’intérieur. Je vais lui trouver trois défenseurs en Promotion d’honneur, tout le monde sait ce qu’il va faire », a-t-il lancé, visiblement excédé.

Pour Dugarry, l’ailier brésilien manque cruellement de variété dans ses prises de décision : « Si ce garçon n’est pas capable de faire autre chose, sa carrière en France, elle va tourner court », alerte-t-il à propose de Igor Paixao. Une phrase lourde de sens qui traduit l’impatience croissante autour du joueur.

Le talent du Brésilien déjà remis en cause

Toujours selon Dugarry, Igor Paixao ne montre pas encore le visage d’un joueur capable de dynamiter les défenses de Ligue 1. « Décaler le ballon à droite et frapper de 35 mètres, ça ne va pas trouver une lucarne à tous les coups. J’espère qu’il sait faire autre chose que ce qu’il nous montre depuis le début », a-t-il poursuivi, avant de conclure sèchement : « On m’a dit que c’était une bombe en vitesse, je ne l’ai pas vu prendre qui que ce soit de vitesse pour l’instant. »

À Marseille, les supporters commencent eux aussi à s’interroger. Le Brésilien, censé être le nouveau facteur X de l’attaque olympienne, devra vite inverser la tendance… avant que la prophétie de Dugarry ne se réalise.

