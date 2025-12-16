OM : Pavard sanctionné, la tension explose en interne !

La tension se propage au sein du vestiaire de l’OM. Le défenseur Benjamin Pavard aurait même subi une sanction à Marseille. Et sa réaction choque.

OM : Benjamin Pavard furieux après sa sortie

Benjamin Pavard traverse actuellement une période mitigée à l’Olympique de Marseille. Après des débuts prometteurs, l’international tricolore a vu son statut de titulaire remis en cause. Ses graves erreurs face au Sporting Portugal et RC Lens ont semble-t-il enraillé la confiance que lui portait le staff de l’OM.

Benjamin Pavard a progressivement perdu sa place dans le onze de départ de Roberto De Zerbi. L’entraîneur marseillais mise désormais sur l’émergence de Nayef Aguerd, Amir Murillo et Timothy Weah, au détriment de l’ancien Bavarois. Sa mise au banc contre l’USG (3-2), puis son remplacement à l’heure de jeu face à Monaco (1-0) illustrent cette nouvelle donne.

D’ailleurs, ce traitement n’est pas passé inaperçu. Stéphen Brun, consultant sur RMC Sport, a constaté le mécontentement de Benjamin Pavard au moment de sa sortie au Vélodrome. « Il n’est pas content d’avoir été puni comme ça. Il va y avoir des dossiers à gérer », a-t-il analysé. Le consultant sportif pointe du doigt une certaine tension naissante en interne.

De Zerbi devra vite régler ce problème

Cette situation fait craindre des frictions entre le joueur et De Zerbi, sans parler du cas Balerdi. L’OM devra vite régler ce souci. Car si ce mécontentement de Pavard venait à se prolonger, la levée son option d’achat fixée à 15 millions d’euros serait sérieusement compromise. Le joueur de 29 ans étant prêté par l’Inter Milan.

