Mercato PSG : Le plan est prêt, des départs déjà programmés

La direction du PSG a peu recruté cet hiver, privilégiant son effectif actuel. Elle préparerait cependant une vaste opération de dégraissage en interne.

Mercato : Le PSG se prépare déjà pour l’été prochain

Fidèle à ses principes, le Paris Saint-Germain a terminé le mercato hivernal avec une prudence assumée. Luis Enrique a refusé tout chamboulement de son effectif. L’entraîneur du PSG a préféré conserver son groupe actuel. Seul Dro Fernandez a rejoint le club parisien cet hiver. Mais de grandes manœuvres se préparent en coulisses pour l’été prochain.

Le journaliste Romain Collet-Gaudin le confirme, une véritable révolution est programmée pour l’intersaison 2026. Le club, libéré de plusieurs salaires colossaux, dispose désormais de marges financières significatives pour frapper fort. Ce renouveau devrait particulièrement impacter la défense. Marquinhos étant susceptible de s’en aller au terme de la saison en cours.

L’objectif du PSG serait donc de bâtir une équipe plus jeune et plus réactive sur le long terme. L’arrivée de Dro Fernandez s’inscrit dans cette stratégie. Le directeur sportif Luis Campos et son équipe devront ainsi dénicher des joueurs capables de s’adapter au style de jeu de Luis Enrique et combler ces futurs départs. L’été promet ainsi d’être très agité à Paris.

