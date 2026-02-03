Mercato ASSE : Officiel, Pierre Ekwah quitte Saint-Etienne

Fin du bras de fer entre l’ASSE et Pierre Ekwah ! Le joueur est prêté Watford FC en Angleterre jusqu’en juin 2026.

Mercato : Pierre Ekwah prêté par l’ASSE à Watford

Après une demi-saison sans jouer le moindre match avec l’ASSE, Pierre Ekwah quitte le club stéphanois. Il est prêté à Watford FC, actuel 10e de Championship (D2 anglaise).

Dans son communiqué officiel, le club stéphanois a indiqué simplement avoir trouvé un accord avec le club londonien pour le prêt du milieu de terrain, jusqu’à la fin de saison.

Pour rappel, l’AS Saint-Etienne a transféré le Franco-Ghanéen définitivement en août 2025, à l’issue de son prêt d’une saison (2024-2025) chez les Verts. Kilmer Sports Ventures, le groupe aux commandes de Sainté, a versé 6 millions d’euros d’indemnité à Sunderland AFC pour Pierre Ekwah, selon le site internet spécialisé, Transfermarkt.

Cependant, le natif de Massy (Essonne) a refusé de jouer avec l’équipe de l’ASSE reléguée en Ligue 2, déclenchant ainsi une crise avec la Direction du club ligérien.

