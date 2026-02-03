OM-Rennes : La compo de De Zerbi avec trois changements

Trois jours après le nul contre Paris FC, l’OM affronte ce mardi le Stade Rennais en Coupe de France. Roberto De Zerbi a prévu quelques changements dans sa composition d’équipe.

OM : De Zerbi effectue des choix forts contre Rennes

L’Olympique de Marseille doit vite renouer avec le succès afin de dissiper les tensions. Les hommes de Roberto De Zerbi ressortent d’une humiliation en Ligue des Champions, suivie d’un nul frustrant (2-2) face au Paris FC après avoir mené 0-2.

Ce choc de mardi soir contre le Stade Rennais semble donc décisif pour l’OM. Les Olympiens devront impérativement s’imposer à domicile afin de se qualifier pour le prochain tour de Coupe France. De Zerbi a d’ailleurs décidé d’agir, en effectuant des choix forts.

Lire aussi : OM-Rennes : C’est officiel, De Zerbi privé d’un défenseur !

À voir

ASSE : Rebondir après Horneland, Montanier donne la notice

Jeffrey De Lange devrait être préféré à un Geronimo Rulli en perte de vitesse. Ce sera une opportunité pour le portier néerlandais de bousculer la hiérarchie. La première surprise provient de la défense. Benjamin Pavard, laissé au repos la semaine dernière, devrait être titulaire. Il fera son retour auprès de Leonardo Balerdi afin de compenser la blessure de Nayef Aguerd.

Hamed Junior Traoré aligné, Igor Paixao sur le banc

Sur les flancs, De Zerbi reste prudent avec Emerson Palmieri. Le latéral italien revient de blessure. Il ne devrait pas débuter ce soir face à Rennes. C’est Facundo Medina et Timothy Weah qui devraient animer les couloirs.

Le milieu de terrain de l’OM sera aussi modifié avec la titularisation de Hamed Junior Traoré. L’Ivoirien se positionnera tout juste devant le duo Hojbjerg-Timber. L’attaque sera composée de Mason Greenwood, Aubameyang et Ethan Nawaneri. Ce dernier remplacera Igor Paixao.

Ces remaniements visent à redonner du souffle et de l’efficacité à un OM en difficulté. Reste à savoir si cela portera ses fruits. Rendez-vous est pris ce soir à partir de 21h 10 au stade Vélodrome.

La composition probable de l’Olympique de Marseille

Gardien : De Lange

Défenseurs : Weah, Pavard, Balerdi (cap), Medina

À voir

Mercato PSG : Le plan est prêt, des départs déjà programmés

Milieux de terrain : Hojbjerg, Timber, Traoré

Attaquants : Nwaneri, Greenwood et Aubameyang

Lire la suite sur l’OM :

OM-Rennes : Le Vélodrome retient son souffle, chaos en vue ?

Mercato OM : Quatre recrues et pluie de départs à Marseille

À voir

Mercato OL : Lyon réalise un recrutement ambitieux

OM-Rennes : De Zerbi avec un renfort imminent en défense !