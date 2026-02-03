OM-Rennes : C’est officiel, De Zerbi privé d’un défenseur !

L’OM a pour mission de battre le Stade Rennais ce mardi soir en Coupe de France. Roberto De Zerbi a dévoilé son groupe pour ce choc, avec une absence notable en défense.

OM : De Zerbi devra faire sans Nayef Aguerd face à Rennes

Depuis son élimination en Ligue des champions, la Coupe de France est devenue vitale pour l’Olympique de Marseille. Roberto De Zerbi et ses hommes ne devront pas se rater. Ils devront impérativement vaincre le Stade Rennais ce mercredi soir en huitième de finale.

Cette victoire leur permettra de se qualifier pour le tour suivant, mais aussi de clamer les tensions autour du club. De Zerbi a convoqué un groupe de 20 joueurs pour tenter d’accomplir cette mission. Il devra cependant composer sans son roc défensif : Nayef Aguerd est officiellement forfait.

L’international marocain est touché aux adducteurs. Cela l’empêchera d’affronter son ancien club. À cette absence médicale s’ajoute un choix fort de De Zerbi. L’entraîneur italien a une nouvelle fois écarté Amir Murillo pour cette rencontre face à Rennes.

Emerson Palmieri et Igor Paixao sont présents

L’entraîneur de l’OM devra procéder à quelques aménagements tactiques afin de stabiliser son arrière-garde. Heureusement, quelques signaux positifs viennent éclaircir le tableau marseillais. Emerson Palmieri est de retour après plusieurs semaines de convalescence.

Sa présence sur le flanc gauche apporte une expérience bienvenue à l’OM. Igor Paixão est également apte pour ce choc OM-Rennes, en dépit des alertes physiques récentes. Ce groupe restreint aura la lourde tâche de renouer avec le succès dans un Vélodrome incandescent.

