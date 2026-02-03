Mercato PSG : Un milieu confirme son retour à Paris !

La direction du PSG va récupérer l’un de ses milieux de terrain au terme de la saison. Gabriel Moscardo, prêté à Braga, compte revenir à Paris pour s’y imposer.

Mercato : Gabriel Moscardo entretient un lien fort avec la direction du PSG

Son parcours au Paris Saint-Germain ressemble à un long apprentissage. Gabriel Moscardo n’est jamais parvenu à faire son trou au PSG depuis son arrivée en janvier 2024. Il a par conséquent fait l’objet de divers prêts ces dernières années. Après une expérience contrastée au Stade de Reims, le milieu de terrain de 20 ans évolue désormais à Braga.

Lire aussi : Mercato PSG : Coup de frein surprise pour Gabriel Moscardo

À voir

OM-Rennes : Le Vélodrome retient son souffle, chaos en vue ?

Il comptabilise douze apparitions avec son nouveau club. Le jeune Brésilien affirme avoir transformé son jeu au Portugal. Gabriel Moscardo est capable désormais d’évoluer au poste de numéro 8 voire numéro 10, et se projeter davantage en attaque. « À Braga, je joue parfois en numéro 10, un milieu de terrain qui évolue dans les deux zones », a-t-il expliqué au média Terra.

Il désire s’imposer sous les ordres de Luis Enrique

Au-delà de la tactique, c’est surtout l’aspect humain qui le lie toujours au PSG. Gabriel Moscardo a rendu un vibrant hommage à Luis Campos. Le conseiller sportif parisien a joué un rôle de soutien, de mentor durant sa difficile convalescence après son opération au pied. « C’est un peu comme un père pour moi ».

Cette confiance indéfectible nourrit l’ambition du Brésilien. Gabriel Moscardo ne cache plus son désir de s’imposer sous les ordres de Luis Enrique. Son prêt expirant à l’issue de l’exercice en cours, le jeune jouer affiche clairement son objectif : « retourner au PSG dès la saison prochaine ». Il est déterminé à prouver que l’investissement consenti sur lui était justifié. Il espère ainsi s’imposer durablement dès son retour estival à Paris.

Lire la suite sur le PSG :

Mercato PSG : Luis Campos boucle un deal XXL

Mercato PSG : C’est fait, Dayot Upamecano annonce son choix

À voir

ASSE : KSV passe aux aveux et annonce une nouvelle ère

Mercato OL : Officiel, Noham Kamara quitte Paris pour Lyon