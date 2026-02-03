ASSE : KSV passe aux aveux et annonce une nouvelle ère

Kilmer Sports Ventures (KSV) fait son mea-culpa sur la situation actuelle de l’ASSE en Ligue 2 et annonce une nouvelle ère avec Philippe Montanier.

Position de l’ASSE : KSV assume sa part de responsabilité

La Direction de l’ASSE a reconnu sa part de responsabilité dans le classement actuel de son équipe, 5e du championnat. Elle a donc agi, en se séparant d’Eirik Horneland, pour rectifier le tir. « Aujourd’hui, nous ne sommes pas à la position qu’on voudrait occuper au classement. Nous avons cette responsabilité. Moi, comme l’équipe qui dirige ce club, le staff, les joueurs. Tout le monde prend sa part de responsabilité », a assumé Huss Fahmy en conférence de presse, lors de la présentation du nouvel entraîneur des Verts.

Désormais, c’est une nouvelle page qui s’ouvre avec Philippe Montanier sur le banc, selon le dirigeant de l’AS Saint-Etienne.« On traverse actuellement une période difficile. Mais il faut qu’il y ait beaucoup d’optimismes derrière cette phase. Il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de matchs à jouer « , a-t-il demandé.

Huss Fahmy : « Montanier a les compétences pour nous aider dans ce projet »

Le directeur des opérations du club stéphnaois a justifié esnuite le choix Philippe Montanier. « On croit dans ses compétences et on sait qu’il pourra nous aider dans ce projet. Il a culturellement tout ce qu’il faut pour amener tous ses joueurs ensemble et il a une expérience d’entraîneur internationale, acquise dans différents pays. Il a toutes les équipes pour travailler sur le très court terme, sur ce match qui arrive contre Montpellier samedi, mais aussi de nous aider à construire le club pour les semaines d’après », a-t-il rassuré.

