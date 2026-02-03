Mercato OL : Lyon réalise un recrutement ambitieux

Engagé dans trois compétitions, l’OL a réalisé un mercato hivernal ambitieux, afin d’atteindre ses objectifs, dans la dernière ligne droite de la saison.

Mercato : Bloqué à l’été, l’OL avait carte blanche cet hiver

Interdit de recrutement onéreux et contraint de surveiller sa masse salariale, l’OL avait été empêcher de se positionner sur de top joueurs pendant le mercato d’été. Le club rhodanien avant fait un mercato modeste, même si les résultats sont satisfaisants à l’arrivée.

Cet hiver, Lyon avait carte blanche de la DNCG pour recruter, mais ses moyens financiers sont évidemment limités, du fait de la lourde dette qu’il doit éponger. La présidente Michele Kang et son bras droit Michael Gerlinger ont quand même réussi de jolis coups sur le marché cet hiver.

Endrick, Nartey, Yaremchuk et Kamara en renfort à Lyon

Ils ont attiré Endrick (19 ans), en provenance du Real Madrid, sous la forme d’un prêt payant d’un million d’euros maximum. L’attaquant brésilien est même déjà décisif avec 4 buts marqués et 1 passe délivrée en 4 matchs disputés.

L’Olympique Lyonnais s’est également offert les services d’une autre pépite, Noah Nartey (20 ans), en provenance de Brondby IF au Danemark. Il est transféré contre une indemnité de 7,5 M€, assortie de bonus pouvant atteindre 2,5 M€, ainsi que d’un intéressement de 20 % sur une éventuelle plus-value future. L’international Espoirs danois s’est engagé avec Lyon jusqu’en 2030. Dès son premier match, il a inscrit le but de la victoire de Lyon contre le LOSC en Ligue 1.

Le dernier jour du mercato d’hiver, l’OL a engagé Roman Yaremchuk, un attaquant ukrainien arrivé de l’Olympiakos en Grèce. Il est prêté contre une indemnité de 1,5 M€ jusqu’à fin juin 2026, mais son contrat est accompagné d’une option d’achat fixée à 5 M€. L’avant-centre de 30 ans, dont le profil se rapproche de celui de Martin Satriano, est le remplaçant de ce dernier dans l’équipe lyonnaise.

Le même mardi soir, l’OL a obtenu le prêt de Noham Kamara (19 ans), jusqu’à la fin de la saison. En provenance du PSG, le défenseur central est prêté avec option d’achat d’un montant de 4 M€, assorti d’un maximum de 2 M€ de bonus et d’un intéressement complémentaire de 20 % sur une éventuelle plus-value.

L’Olympique Lyonnais se donne les moyens de ses ambitions

Ces quatre nouveaux joueurs renforcent l’équipe de Paulo Fonseca pour aller chercher un titre ou trophée, en Ligue Europa, en Ligue 1 et en coupe de France. Même si l’Olympique Lyonnais a très peu de chance de remporter le championnat de France cette saison, il vise une place sur le podium, synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions 2026-2027.

La coupe de France, remportée en 2012 pour la dernière fois, est également la priorité des Gones. Sans oublier la coupe d’Europe qu’ils n’ont jamais gagnée.

