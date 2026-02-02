Mercato FC Nantes : Nouvelle offre pour Herba Guirassy

Un club de Liga se positionne pour déloger Herba Guirassy du FC Nantes pendant ce mercato hivernal. Les Kita ont fermé la porte au départ de leur pépite.

Mercato FC Nantes : Kita dit non à l’Espagne pour sa pépite Herba Guirassy !

Pas de départ prévu pour Herba Guirassy. Malgré l’intérêt de la Real Sociedad, le FC Nantes a décidé de garder son ailier de 19 ans. Les Basques espéraient attirer l’international U19 tricolore via un prêt avec option d’achat, mais les Canaris ont tranché : Guirassy reste à la Beaujoire.

Alors que le club lutte pour sa survie dans l’élite, il compte sur l’efficacité de son jeune espoir (3 buts cette saison) pour mener l’opération maintien. Avec un bail courant jusqu’en 2028, Nantes garde la main sur le dossier et repousse les avances espagnoles. Le crack franco-guinéen entre pleinement dans plans de son coach, Ahmed Kantari. Sur Transfertmarkt, il vaut 6 millions d’euros.

Un transfert de Herba Guirassy en cette période trouble va davantage affaiblir les Jaunes et Verts. Ils sont aux abois en Ligue 1, tout proches de la zone rouge. Les hommes de Ahmed Kantari ont encore perdu le derby face au FC Lorient et restent sur trois défaites consécutives en championnat.

