PSG : Bradley Barcola prévient déjà l’OM pour le Classico !

Après la difficile, mais précieuse, victoire du PSG sur le terrain du RC Strasbourg (2-1), dimanche soir, Bradley Barcola a annoncé la couleur pour le Classico contre l’OM dimanche prochain.

Bradley Barcola : « On va mettre le feu sur le terrain »

L’attaquant du PSG, Bradley Barcola, a lancé le choc contre l’OM, dimanche prochain, à 20h45, après le succès à Strasbourg qui a permis aux hommes de Luis Enrique de conserver leur place de leader du championnat avec deux points d’avance sur leur dauphin, le RC Lens. Les deux meilleurs ennemis du football français vont se retrouver dimanche prochain au Parc des Princes en clôture de la 21e journée de Ligue 1 pour la troisième fois de la saison.

Et les Parisiens comptent bien prendre leur revanche sur le match aller perdu au Vélodrome (0-1) en septembre passé. Au terme d’une rencontre âprement disputée, les joueurs de Roberto De Zerbi signaient leur première victoire à domicile face au PSG en Ligue 1 depuis 14 ans.

Alors que pointe le troisième choc de la saison entre les deux clubs (NB : Le Paris SG a remporté le Trophée des Champions face à l’OM le 8 janvier dernier), Bradley Barcola a annoncé un déluge de feu sur la pelouse du Parc des Princes dimanche prochain.

« Ça va être un très bon match, Marseille est une très bonne équipe », a rappelé l’international français de 23 ans avant d’annoncer la couleur pour ce choc. « On a fait deux matchs contre eux où ça a été compliqué donc là, on veut la victoire. On va se donner à fond. On compte sur eux (les supporters), ils sont toujours là avec nous. On sait qu’ils vont mettre le feu au stade et nous on va mettre sur le terrain », a promis Bradley Barcola.

Pour rappel, le Paris SG sera privé de son latéral droit Achraf Hakimi contre l’Olympique de Marseille. L’international marocain de 27 ans a écopé d’un carton rouge hier contre le RC Strasbourg, ce qui le suspend automatiquement pour le prochain match. Touché à une cheville contre Newcastle United, Khvicha Kvaratskhelia est très incertain pour ce Classico.

