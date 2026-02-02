Mercato Stade Rennais : Un serial buteur en route pour Rennes

La direction du Stade Rennais touche au but pour un phénomène marocain en cette fin du mercato hivernal. Le deal est quasiment bouclé.

Mercato : Le Stade Rennais tient son renfort offensif

Le Stade Rennais accélère dans ce sprint final du mercato. Selon les informations de Foot Mercato, un accord verbal a été trouvé avec le FC Famalicão pour le transfert de Yassir Zabiri. Le jeune attaquant marocain de 20 ans était devenu une priorité pour compenser le départ de Kader Meïté, cédé à Al-Hilal.

Révélé lors de la Coupe du monde U20, Zabiri a séduit la direction bretonne par son profil et son potentiel. Des discussions engagées depuis plusieurs semaines ont abouti ces dernières heures. En Bretagne, un contrat de quatre ans et demi l’attend. Le jeune crack a les atouts nécessaires pour devenir le nouveau roi du Roazhon Park. Cette saison, le natif de Marrakech a claqué 4 pions en 12 matches du championnat portugais.

Malgré des sollicitations venues du Golfe, le joueur a choisi de poursuivre sa progression en Europe et a validé le projet rennais. Sauf contretemps, il ne reste plus que quelques détails à finaliser avant une officialisation imminente, qui viendrait conclure l’un des dossiers majeurs de cette fin de mercato en Ligue 1.

