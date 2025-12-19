ASSE Mercato : L’avenir de Horneland à Sainté reste fragile

L’entraîneur de l’ASSE poursuit sur le banc des Verts, mais reste en sursis. Eirik Horneland pourrait être emporté par de nouveaux mauvais résultats, dès la reprise du championnat en janvier.

Mercato ASSE : Horneland sent le danger et ouvre la porte à un départ

La direction de l’ASSE maintient Eirik Horneland en poste, car son équipe a fini sur le podium à la mi-saison. Mais son avenir ne tient qu’à un fil. Évidemment, le technicien norvégien se sait en sursis depuis les derniers résultats des Verts, notamment la défaite à Dunkerque (1-0) et le match nul contre la lanterne rouge de la Ligue 2, le SC Bastia (2-2).

Lisez aussi : Mercato ASSE : Ce choix risqué de Sainté avec Florian Tardieu

« Il faut arrêter de souffrir autant défensivement. Et sur ce point, peu importe la personne : que ce soit avec moi ou quelqu’un d’autre, il faudra trouver cet équilibre », a-t-il lâché la semaine dernière. Selon L’Équipe, « si Eirik Horneland la porte à un départ pour la première fois, c’est que le ressort est cassé depuis la défaite à Dunkerque […] ».

Eirik Horneland sur la corde raide à Saint-Etienne

Kilmer Sports Ventures pourrait revoir sa position rapidement au sujet de son entraîneur. En cas de défaites lors des premières journées de la phase retour du championnat, en janvier, le coach de 50 ans s’exposerait à un limogeage.

À voir

Mercato FC Nantes : Un buteur nigérian arrive !

« Peu enclins à se déjuger, les dirigeants de l’AS Saint-Etienne ne semblent toutefois pas décidés à appuyer sur le bouton. À moins d’une nouvelle grosse déconvenue à Nice, en 32es de finale de Coupe de France dimanche (14h45) […] », annonce le quotidien sportif.

L’ASSE n’arrive pas à écraser la Ligue 2 avec une équipe renforcée à 25 M€

Il faut rappeler qu’Eirik Horneland, engagé en décembre 2024, est lié au club stéphanois jusqu’en juin 2027. C’est donc sous ses ordres que l’ASSE a été relégué en Ligue 2. Et sa mission, cette saison, est de faire remonter l’équipe en Ligue 1. KSV a renforcé les Verts en dépensant 25 millions d’euros pendant le mercato d’été.

Malgré ce lourd investissement, les Stéphanois ont déjà concédé 5 défaites, 3 matchs nuls et 25 buts en 17 journées de championnat. Et ils ont 5 points de retard sur le leader, l’ES Troyes AC. Or, pour les des adversaires stéphanois, ils auraient dû écraser la concurrence en Ligue 2 et être largement en tête à la mi-saison.

Lire aussis ur l’ASSE :

OGC Nice – ASSE : La peur s’installe déjà à Nice avant le choc

ASSE : Horneland perd une pièce maîtresse de son groupe

À voir

Mercato FC Nantes : Mady Camara répond cash à Kita !

Coupe de France : L’ASSE peut-elle enfoncer l’OGC Nice ?