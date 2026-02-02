Mercato OM : Un phénomène attendu à Marseille ce lundi

Annoncé proche de l’OM, puis éloigné en raison d’un prix de vente trop élevé, un milieu de terrain devrait finalement bien poser ses valises à Marseille.

Mercato OM : Accord imminent pour l’arrivée d’Himad Abdelli

La direction de l’OM touche enfin au but dans le dossier Himad Abdelli. Après de multiples rebondissements, le milieu international algérien est sur le point de s’engager avec le club phocéen. Le Fennec est chaud pour évoluer sous la houlette de Roberto De Zerbi et vivre l’ambiance qui règne au Vélodrome. Il a même entamé un bras de fer avec ses dirigeants pour forcer son transfert à Marseille.

Initialement refroidi par les exigences financières jugées excessives du SCO d’Angers, l’OM s’était un temps retiré des négociations. Cependant, une nouvelle fraîche est survenue samedi dernier. Selon l’insider Mohamed Toubache-Ter, les discussions ont repris de plus belle. Une information confirmée par La Provence, qui annonce qu’un terrain d’entente est désormais tout proche d’être trouvé entre les deux directions.

Le meneur de jeu angevin est attendu dès ce lundi dans la cité phocéenne. Il y passera sa visite médicale avant de parapher son contrat avec l’actuel troisième de Ligue 1. Une excellente nouvelle pour Marseille qui va renforcer son entrejeu avec un profil créatif très courtisé.

