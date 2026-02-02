Mercato FC Nantes : Kita déchire deux offres XXL

Du beau monde tourne autour des jeunes cracks du FC Nantes pendant ce mercato hivernal. Les dirigeants nantais viennent de rejeter deux offres.

Mercato FC Nantes : Les Kita ferment la porte à deux offres XXL

On est dans les dernières heures du mercato hivernal. Le FC Nantes est titillé par les géants d’Europe. Le club des bords de l’Erdre subit des offensives de poids auxquelles il oppose une fin de non-recevoir. Pilier du onze nantais malgré une saison compliquée, Tylel Tati continue d’attiser les convoitises. Le jeune roc français met tout le monde d’accord pour sa première saison en équipe pro.

Selon L’Équipe, Chelsea est chaud pour dégainer 30 millions d’euros pour le joueur. Les Blues sont prêts à laisser la pépite à Nantes jusqu’à la fin de la saison. Une proposition qui n’a toutefois pas convaincu les pensionnaires de la Beaujoire. Le quotidien précise que le club a déjà repoussé cette première offensive, rendant l’opération très incertaine à quelques heures de la fermeture du marché.

Courtisé aussi par le PSG et le FC Barcelone, Tati figure également dans les petits papiers de la Juventus et de l’AC Milan. Pour autant, Nantes campe sur ses positions. En lutte pour le maintien, le club souhaite conserver ses guerriers afin de sécuriser sa place en Ligue 1.

D’après Foot Mercato, la direction nantaise aurait également recalé une offre de la Real Sociedad pour Herba Guirassy. Le club espagnol aurait proposé un prêt avec option d’achat. Les dirigeants nantais ont dit non au départ de leur ailier de 19 ans formé à la Jonelière.

