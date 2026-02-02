Mercato ASSE : C’est fait, un top joueur en route pour Saint-Étienne

Ivan Gazidis
Un défenseur de 28 ans est attendu dans le Forez avant la fermeture du mercato hivernal ce soir. Un joli coup pour l’ASSE.

Mercato ASSE : Un roc arrive à Saint-Étienne

Le mercato hivernal touche à sa fin. Le marché va se fermer ce lundi soir. Les dirigeants de l’ASSE bougent les lignes pour réussir un coup en or avant la clôture. Les Stéphanois sont aux bois en Ligue 2 ces dernières semaines à cause des mauvais résultats. La mission montée en Ligue 1 se complique donc.

La direction du club a donc décidé d’agir. Un défenseur viendra renforcer la ligne défensive de l’équipe. Selon L’Équipe, les Verts vont accueillir Julien Le Cardinal. Le défenseur central quitte le Stade Brestois, où il a peu été utilisé cette saison, pour s’engager avec l’ASSE. Il devrait parapher un bail de deux ans et demi.

Le roc français a encore la force dans les jambes et peut permettre à l’AS Saint-Étienne de surfer sur les vagues du succès. Un accord a été trouvé entre les deux clubs. Le deal serait scellé autour de 1,5 million d’euros, assorti de 300 000 euros de bonus. Un pari d’expérience pour Saint-Étienne, bien décidé à retrouver rapidement la Ligue 1.

