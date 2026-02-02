Mercato PSG : Accord conclu pour une sensation nigériane ?

La direction du PSG fonce sur Angelo Agbejoye, la nouvelle sensation nigériane. Le coup se prépare pour le prochain mercato estival.

Mercato PSG : Luis Campos lorgne Angelo Agbejoye

Angelo Agbejoye affole déjà les recruteurs. L’ailier nigérien, formé à la Grassrunner Academy, est désormais dans le viseur de plusieurs poids lourds européens, dont le PSG, attentif à la progression de ce profil explosif.

Selon Africa Foot, la concurrence est déjà bien rude. Le Borussia Dortmund suit le joueur depuis plusieurs mois, tandis que Benfica et le Paris Saint-Germain observent son évolution. Rapide, créatif et audacieux dans ses prises d’initiative, Agbejoye commence à se forger une solide réputation malgré son très jeune âge.

À voir

Mercato OM : Un phénomène attendu à Marseille ce lundi

Lire aussi : PSG : Vitinha fixe une condition drastique pour son avenir !

L’intérêt autour du Nigérien ne date pas d’hier. Dès octobre, Manchester City avait manifesté un intérêt concret en l’invitant à un essai, d’abord écourté pour raisons médicales avant d’être mené à terme en janvier. Si aucun contact officiel n’a encore été noué avec Dortmund, l’entourage du joueur est conscient de l’engouement qu’il suscite.

Les déplacements réguliers de ses agents en Allemagne montrent d’ailleurs le sérieux des discussions en coulisses. Le directeur sportif du Paris SG, Luis Campos attend que le jeune crack montre un peu son potentiel avant de passer à l’attaque lors du prochain mercato estival.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Le Paris SG craque pour une pépite de 17 ans

À voir

Mercato Stade Rennais : Un serial buteur en route pour Rennes

Mercato PSG : Luis Campos sur un jeune crack à 55 M€ !

PSG : Campos sort la vraie raison du départ de Mbappé